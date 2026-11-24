DOMAĆA zimnica sve češće postaje prilika za dodatnu zaradu, ali koliko novca ostaje proizvođačima nakon što plate papriku, ambalažu, energiju i ostale troškove proizvodnje?

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Priprema zimnice za mnoge porodice predstavlja tradiciju, ali sve više domaćinstava u ovom poslu vidi i mogućnost dodatne zarade. Ajvar, pinđur, turšija, kiseli krastavci i kuvani paradajz traženi su proizvodi tokom jeseni i zime, a domaći recepti i kvalitetni sastojci mogu biti dobra osnova za mali porodični biznis.

Međutim, koliko novca je potrebno uložiti da bi se napravila veća količina zimnice i koliko zaista može da ostane kada se tegle prodaju?

Računica zavisi od cene povrća, količine dobijenog proizvoda, ambalaže, utrošene energije i vremena potrebnog za pripremu. Posebno je važno uračunati i rad, jer višesatno pečenje paprike, ljuštenje, mlevenje i kuvanje nisu besplatni.

Koliko košta proizvodnja 100 tegli domaćeg ajvara?

Ajvar je jedan od najprepoznatljivijih proizvoda domaće zimnice i često predstavlja glavni proizvod malih porodičnih proizvođača.

Za pripremu 100 tegli od približno 550 grama potrebno je planirati oko 250 do 300 kilograma sirove paprike, u zavisnosti od sorte, načina pripreme i količine vode koju paprika izgubi tokom pečenja i kuvanja.

Ako se paprika nabavlja po 150 dinara za kilogram, samo za osnovnu sirovinu potrebno je izdvojiti između 37.500 i 45.000 dinara. Ukoliko je cena 200 dinara, trošak raste na 50.000 do 60.000 dinara.

Pored paprike, potrebno je kupiti ulje, so i ostale sastojke, kao i tegle i poklopce. U računicu ulaze i struja ili gas, troškovi pečenja, kuvanja i pripreme.

Zbog toga konačna cena proizvodnje ne zavisi samo od kilograma paprike, već i od toga koliko gotovog ajvara dobijete od kupljene sirovine.

Po kojoj ceni se prodaje domaći ajvar?

Cene domaćeg ajvara zavise od kvaliteta, recepture, gramaže i mesta prodaje. Posebno se razlikuju proizvodi iz domaće radinosti, oni koji se prodaju na pijacama i industrijski proizveden ajvar.

Prema tržišnim primerima navedenim u izvorima za ovu temu, domaći ajvar može se naći po cenama od približno 900 do 1.600 dinara po tegli, mada konkretna cena zavisi od proizvođača i pakovanja.

To znači da bi 100 prodatih tegli po ceni od 900 dinara donelo prihod od 90.000 dinara, dok bi prodaja po 1.200 dinara donela 120.000 dinara.

Ipak, prihod nije isto što i zarada. Od ukupnog iznosa potrebno je oduzeti sve troškove proizvodnje, ambalaže, rada, transporta i eventualne prodaje.

Koliko može da se zaradi od prodaje 100 tegli ajvara?

Da bi se videlo koliko se prodaja domaće zimnice zaista isplati, možemo uzeti primer proizvodnje 100 tegli ajvara od približno 550 grama.

Ukoliko ukupni troškovi proizvodnje, uključujući papriku, ostale sastojke, tegle, poklopce i energiju, iznose oko 70.000 dinara, za jednu teglu potrebno je izdvojiti približno 700 dinara.

Ako se svih 100 tegli proda po ceni od 900 dinara, ukupan prihod iznosi 90.000 dinara, što ostavlja razliku od 20.000 dinara.

Pri prodajnoj ceni od 1.000 dinara po tegli, prihod raste na 100.000 dinara, pa razlika nakon navedenih troškova iznosi 30.000 dinara.

Ukoliko se domaći ajvar prodaje po 1.200 dinara, od 100 tegli može se ostvariti prihod od 120.000 dinara, odnosno 50.000 dinara razlike u odnosu na početni trošak proizvodnje.

Kod prodajne cene od 1.400 dinara, prihod bi dostigao 140.000 dinara, a razlika 70.000 dinara.

Ipak, ovo nije konačna čista zarada. U računicu treba uključiti i vrednost uloženog rada, transport, eventualne troškove prodaje, poreze i druge obaveze. Zato stvarna isplativost zavisi od načina proizvodnje, nabavne cene sirovina i mogućnosti da se proizvodi prodaju po planiranoj ceni.

Najveća prednost za male proizvođače može biti sopstvena paprika, povoljnija nabavka većih količina povrća i već izgrađena baza kupaca.

Ajvar nije jedina zimnica od koje može da se zaradi

Mali proizvođači ne moraju da se ograniče samo na jedan proizvod. Raznovrsna ponuda može da privuče više kupaca i omogući prodaju različitih pakovanja.

Među proizvodima koji se često nude na domaćem tržištu nalaze se pinđur, ljutenica, kiseli krastavci, turšija, kuvani paradajz i peglana paprika.

Pinđur je zanimljiv kupcima koji žele drugačiji ukus od klasičnog ajvara, dok ljutenica može privući ljubitelje pikantnije hrane. Kiseli krastavci i turšija tradicionalno se koriste kao dodatak obrocima, a kuvani paradajz je proizvod koji domaćinstva upotrebljavaju tokom cele godine.

Posebno mesto zauzima peglana paprika, koja se zbog načina pripreme i karakterističnog ukusa može pozicionirati kao specijalitet više cenovne kategorije.

Za proizvođače je važno da pre proširenja ponude procene koliko ih košta svaki proizvod i koliko kupci za njega zaista žele da plate.

Gde se domaća zimnica najlakše prodaje?

Za male proizvođače prvi kupci često dolaze iz neposrednog okruženja. Porodica, prijatelji, komšije i poznanici mogu biti početna grupa kupaca, posebno ako su već probali proizvode.

Društvene mreže predstavljaju dodatni kanal za promociju. Fotografije proizvoda, prikaz pripreme i jasno istaknute cene mogu pomoći da ponuda stigne do šireg kruga zainteresovanih kupaca.

Moguće je razmotriti i prodaju na lokalnim pijacama, sajmovima hrane i manifestacijama, uz poštovanje propisa koji uređuju proizvodnju i prodaju hrane.

Kupcima je posebno važno da znaju šta kupuju, od kojih sastojaka je proizvod napravljen, kako se čuva i koliko traje. Zbog toga su kvalitetna ambalaža, pravilno deklarisanje i poverenje u proizvođača veoma važni.

Šta treba znati pre nego što zimnica postane posao?

Prodaja hrane nije isto što i povremeno pravljenje zimnice za sopstvenu porodicu.

Za legalnu komercijalnu proizvodnju potrebno je proveriti uslove registracije, bezbednosti hrane, higijene prostora, deklarisanja proizvoda i sledljivosti sirovina. Pravila zavise od načina proizvodnje, obima i kanala prodaje.

Posebno je važno voditi računa o pravilnoj termičkoj obradi, sterilizaciji ambalaže i bezbednom zatvaranju tegli.

Proizvođači koji planiraju da zimnicu prodaju u većim količinama trebalo bi unapred da provere svoje obaveze kod nadležnih institucija, kako bi izbegli probleme prilikom prodaje.

Može li zimnica da postane ozbiljan izvor prihoda?

Domaća zimnica može biti prilika za dodatnu zaradu, naročito za porodice koje imaju pristup povoljnijim sirovinama, sopstveno povrće ili već razvijenu bazu kupaca.

Ipak, najveći izazov nije samo napraviti 100 ili 200 tegli, već prodati ih po ceni koja pokriva sve troškove i omogućava održivu zaradu.

Za mali porodični posao najvažniji su kvalitet, prepoznatljiv recept, dobra organizacija proizvodnje i poverenje kupaca.

Zbog toga zimnica može biti mnogo više od pripreme hrane za hladne dane – uz dobru računicu i poštovanje propisa, može postati i ozbiljnija poslovna prilika.

(BizPortal)