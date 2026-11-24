SKANDAL TRESE SRPSKI FUDBAL! Milioni uplaćeni na nameštenu utakmicu u Kruševcu
Desetak dana nakon što je pokrenuo istragu, FSS je došao do konkretnih dokaza u slučaju utakmice za koju se sumnja da je nameštena.
Naime, sredinom novembra se pojavila informacija da je Fudbalski savez Srbije pokrenuo istragu zbog sumnji da je nameštena utakmica Srpske lige istok između ekipa Jedinstvo 1936 i OFK Brzi brod.
Jedinstvo je bilo domaćin meča odigranog u okviru 14. kola u Kruševcu, a rezultat na kraju je bio 5:4.
Kako nezvanično saznaje "Sport klub", istraga koju je pokrenuo Bogdan Đurđević, oficir za integritet FSS, već je u odmakloj fazi, a intezivno se radi na prikupljanju dokaza o nameštanju.
Pomenuti portal navodi da bi ključ istrage trebalo da budu masovne uplate na kladionicama. Navodno, deo novca je uplaćen i u Srbiji i to na veliku kvotu. Međutim, konkretni tragovi vode ka zemljama iz okruženja.
To je poslužilo kao odličan povod da se istraga nastavi, a pod sumnjom se nalaze oba kluba.
FSS je, nakon izraženih sumnji da je utakmica u Kruševcu nameštena, odmah obavestio UEFA i od nje zatražio pomoć. Navodi se i da će slučaj pratiti obiman materijal i da će najverovatnije biti predat prvostepenoj komisiji u sistemu FSS.
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