Jasno je stavio do znanja ko je bio bez premca

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Nesvakidašnje priznanje stiglo je iz Hrvatske, i to od čoveka koji vodi tamošnju vaterpolo reprezentaciju. Hrvatski selektor nije imao dilemu kada je trebalo da izdvoji najboljeg vaterpolistu sveta, a njegov izbor nije bio nijedan igrač iz njegove zemlje.

U pitanju je selektor Ivica Tucak, koji je u tradicionalnom izboru najboljih vaterpolista sveta za 2026. godinu na prvo mesto stavio srpskog reprezentativca Dušana Mandića.

– Za mene je on daleko najbolji igrač sveta u ovoj godini, a fantastičan je već niz godina – poručio je Tucak.

Njegov izbor posebno je zanimljiv jer u idealnoj sedmorci nije bilo mesta ni za jednog hrvatskog reprezentativca. Tucak, međutim, nije želeo da pravi ustupke svojim igračima samo zato što ih predvodi na klupi reprezentacije.

– Mogao sam da stavim svih sedam naših igrača, niko mi to nije branio. Nažalost, nismo imali dobru sezonu ni na reprezentativnom ni na klupskom planu. Bili smo tek šesti na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a nijedan naš klub nije ostvario značajan rezultat u Ligi šampiona. Moj stav je da u ovakvim izborima svi treba da se ponašamo odgovorno i pošteno – objasnio je hrvatski selektor.

Posebno je istakao da njegov izbor nema veze sa odnosima u reprezentaciji, već isključivo sa onim što su igrači pokazali u bazenu tokom godine.

– Meni su moji igrači najbolji na svetu i ne bih ih menjao ni za koga, ali 2026. godina nije nam bila dobra i to treba priznati. Zato nagrade treba da idu u ruke onih koji su ih svojim igrama i rezultatima zaslužili – poručio je Tucak.

Tucak je sastavio i idealnu sedmorku sveta za 2026. godinu:

- Golman: Unai Agire (Španija)

- Konstantinos Kakaris (Grčka)

- Dimitrios Skumpakis (Grčka)

- Dušan Mandić (Srbija)

- Tomas Vernu (Francuska)

- Bernat Sanahuja (Španija)

- Kristijan Manherc (Mađarska)