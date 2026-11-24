Sedam utakmica suspenzije za nekadašnjeg napadača Rendžersa

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Škotski fudbalski stručnjak Dankan Ferguson, trener severnoirskog Glentorana, kažnjen je sa sedam utakmica zabrane vođenja ekipe zbog nedoličnog ponašanja prema sudijama.

Nekadašnji napadač Rendžersa isključen je u petak na prvenstvenoj utakmici protiv Kliftonvila na stadionu „Solitjud“, a njegov klub saopštio je da prihvata odluku disciplinskih organa.

Ferguson se javno izvinio sudijama, priznavši da je dozvolio da ga emocije savladaju i da je preterao u iskazivanju nezadovoljstva zbog dešavanja na terenu. Istakao je da prihvata kaznu, da će izvući pouke iz incidenta i da će se posvetiti radu sa igračima i stručnim štabom.

Suspenzija stupa na snagu već večeras, kada Glentoran na stadionu „Oval“ dočekuje Larn u Liga kupu Severne Irske.

Glentoran će tako u veoma zahtevnom periodu sezone na sedam uzastopnih utakmica biti lišen prisustva škotskog stručnjaka na klupi.