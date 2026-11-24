Ferguson drakonski kažnjen zbog vređanja sudije
Sedam utakmica suspenzije za nekadašnjeg napadača Rendžersa
Škotski fudbalski stručnjak Dankan Ferguson, trener severnoirskog Glentorana, kažnjen je sa sedam utakmica zabrane vođenja ekipe zbog nedoličnog ponašanja prema sudijama.
Nekadašnji napadač Rendžersa isključen je u petak na prvenstvenoj utakmici protiv Kliftonvila na stadionu „Solitjud“, a njegov klub saopštio je da prihvata odluku disciplinskih organa.
Ferguson se javno izvinio sudijama, priznavši da je dozvolio da ga emocije savladaju i da je preterao u iskazivanju nezadovoljstva zbog dešavanja na terenu. Istakao je da prihvata kaznu, da će izvući pouke iz incidenta i da će se posvetiti radu sa igračima i stručnim štabom.
Suspenzija stupa na snagu već večeras, kada Glentoran na stadionu „Oval“ dočekuje Larn u Liga kupu Severne Irske.
Glentoran će tako u veoma zahtevnom periodu sezone na sedam uzastopnih utakmica biti lišen prisustva škotskog stručnjaka na klupi.
Preporučujemo
"Bio sam glup kao "k****": Frančesko Toti otvorio dušu
24. 11. 2026. u 15:13
Poljaci veruju selektoru: Jan Urban ostaje na klupi reprezentacije
24. 11. 2026. u 15:06
FK Partizan misli na budućnost - Ugovori za trojicu talentovanih tinejdžera
24. 11. 2026. u 15:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
"Čuo sam glasove u glavi..." Tajson Fjuri ima šizofreniju
Jedan od najboljih boksera današnjnice, Tajson Fjuri, otkrio je da mu je nakon pobede nad Kličkom 2015. godine i osvajanjea svetske titule dijagnostikovana šizofrenija.
23. 11. 2026. u 12:09
Komentari (0)