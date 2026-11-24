RUSKE bezbednosne snage sprečile su teroristički bombaški napad usmeren na sinagogu i privele muškarca u ranim dvadesetim godinama, saopštila je Federalna služba bezbednosti (FSB).

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Ova služba danas je navela da je operacija izvedena prošlog četvrtka u Kislovodsku, turističkom gradu sa mineralnim izvorima, u Stavropoljskom kraju na jugu Rusije.

Osumnjičeni, ruski državljanin, navodno je radikalizovan putem kontakata sa međunarodnom terorističkom organizacijom kojoj se potom zakleo na vernost. Prema navodima FSB-a, on je samostalno konstruisao eksplozivnu napravu i obavio pripreme za napad s namerom da izazove masovne žrtve među vernicima.

Ruska bezbednosna služba objavila je i snimke akcije, uključujući tajni nadzor osumnjičenog, njegovo hapšenje, uklanjanje bombe iz ranca i pretres njegovog doma, gde su istražitelji, kako se navodi, otkrili dodatne dokaze o zaveri.

Kislovodsk ima istorijsku jevrejsku zajednicu čija je sinagoga prošla kroz opsežnu restauraciju pre ponovnog otvaranja prošlog novembra. Šestogodišnji projekat obnove obuhvatio je i susednu rabinovu kuću. Ceremoniju ponovnog otvaranja kompleksa, koji datira s kraja 19. veka, predvodili su glavni ruski rabin Berel Lazar i predstavnici regionalnih vlasti i Ruske pravoslavne crkve, koja je podržala projekat restauracije.

Prema podacima istražitelja, osumnjičeni nije planirao samoubilački napad. Navodno je nameravao da nakon izvršenja napada pobegne u Siriju i da se tamo pridruži džihadističkoj grupi.

Ruski bezbednosni zvaničnici su saopštili da su u više navrata poslednjih godina sprečili zavere usmerene na jevrejske verske institucije, uključujući one u Moskvi, Krasnojarsku, Pjatigorsku i Jaroslavlju.

Podsetimo, u junu 2024. godine dve sinagoge su napadnute u Dagestanu u nizu koordinisanih smrtonosnih terorističkih napada koji su takođe bili usmereni na pravoslavne crkve i policajce.

(RT)

