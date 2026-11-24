RUSKO istorijsko društvo u Republici Srbiji oglasilo se povodom smrti mitropolita bačkog Irineja.

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- Sa dubokom tugom primili smo vest o upokojenju u Gospodu Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa novosadskog i Mitropolita bačkog Irineja (Bulovića), jednog od osnivača i duhovnog oca Ruskog istorijskog društva u Republici Srbiji. Odlaskom mitropolita Irineja Srpska pravoslavna crkva izgubila je jednog od svojih najistaknutijih arhijereja i bogoslova, srpski narod velikog duhovnika, a naše Društvo svog utemeljitelja, učitelja i duhovnog putevoditelja. Njegova ljubav prema srpskom i bratskom ruskom narodu kao i njegova posvećenost očuvanju zajedničkog duhovnog, istorijskog i kulturnog nasleđa, bili su ugrađeni u same temelje našeg Društva. Od osnivanja Ruskog istorijskog društva u Srbiji do osnivanja našeg Kluba mladih njegove mudre reči, očinska podrška i blagoslov bili su neizmerno dragoceni za naš rad. Ostaje nam obaveza da budemo dostojni njegovog poverenja i blagoslova, da čuvamo istorijsku istinu, negujemo kulturu pamćenja i jačamo duhovne i bratske veze srpskog i ruskog naroda, kojima je naš mitropolit posvetio značajan deo svog života. U ime Saveta i svih članova Ruskog istorijskog društva u Republici Srbiji izražavam najdublje saučešće Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom Porfiriju, Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu Eparhije bačke. Neka Gospod podari Carstvo nebesko našem duhovnom ocu i mitropolitu Irineju. Večan mu pomen - navodi Aleksandar Vulin, predsednik Saveta Ruskog istorijskog društva u Republici Srbiji.