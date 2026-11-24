AKCIJA IZRAELSKE VOJSKE I ŠIN BETA: U Pojasu Gaze ubijen visoki zvaničnik Hamasa
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Gaze potvrdilo je danas da je u Pojasu Gaze ubijen Naem Abu Nahel, direktor službe za unutrašnju bezbednost palestinske militantne grupe Hamas, prenela je Al Džazira.
Izraelske oružane snage (IDF) su saopštile da su, zajedno sa izraelskom obaveštajnom službom Šin Bet, jutros uzele na nišan Abu Nahela (50) u vazdušnom udaru.
Tajms of Izrael navodi da je ubijen poslednji šef službe za unutrašnju bezbednost Hamasa.
Abu Nahel je, kako dodaje izraelski list, zamenio na toj dužnosti prethodnog šefa te službe, Mueina al-Arabida, koga su izraelske snage zarobile u Gazi u septembru.
(Tanjug)
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