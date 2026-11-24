ŠPANSKA vlada odobrila je danas dve izmene radnog zakonodavstva kojima se proširuju prava zaposlenih, tako da se plaćeno odsustvo povodom rođenja deteta povećava na ukupno 20 nedelja za svakog roditelja, dok se odsustvo zbog smrti najbližih članova porodice produžava na 10 radnih dana.

Foto: AI generated/Gemini

Prema prvoj odluci, ukupno plaćeno odsustvo povodom rođenja, usvojenja ili hraniteljstva deteta povećava se sa 19 na 20 nedelja za svakog roditelja, uz naknadu od 100 odsto zarade, a za porodice sa samo jednim roditeljem ukupno plaćeno odsustvo povećava se sa 32 na 34 nedelje, prenosi Pais.

Važno je precizirati da se dodatna nedelja ne dodaje osnovnom odsustvu zbog rođenja deteta, koje ostaje 17 nedelja, već plaćenom roditeljskom odsustvu koje se može koristiti do osme godine deteta.

Druga odluka odnosi se na odsustvo zbog smrti člana porodice, koje se menja sa dosadašnja dva radna dana na 10 radnih dana.

Ovo pravo važiće u slučaju smrti supružnika, vanbračnog partnera, oca, majke ili deteta.

Prema novim pravilima, odsustvo će moći da se koristi u periodu od četiri nedelje nakon smrti člana porodice.

Za smrt drugih članova porodice predviđeno je tri radna dana odsustva, uz mogućnost produženja na pet dana ako je potrebno putovanje.

Uredba takođe omogućava zaposlenima da skrate ili prilagode radno vreme kako bi negovali člana porodice koji prima palijativnu negu, dok se uvodi i jednodnevno plaćeno odsustvo radi pratnje bliske osobe tokom postupka eutanazije.

Obe odluke stupaju na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BOE, a potom će morati da budu potvrđene u parlamentu.

Njihovo usvajanje predstavlja ispunjenje ranijih obaveza vladajuće koalicije PSOE i Sumar, a dolazi pet dana pre parlamentarnih izbora u Španiji.

(Tanjug)