VIDEO-IGRA Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ostvarila je prodaju veću od 3,79 milijardi američkih dolara prvog dana nakon objavljivanja, čime je, prema saopštenju američke kompanije za video-igre Take-Two Interactive, postala najuspešnije lansiran zabavni proizvod u istoriji i nadmašila prihode najvećih filmskih ostvarenja, a njena zarada mogla bi da bude uporediva i sa ukupnim spoljnim dugom pojedinih država.

Sebastian Christoph Gollnow/dpa via AP)

Uspeh igre prevazilazi okvire industrije video-igara, jer je njen prihod veći i od zarade pojedinih najgledanijih filmskih ostvarenja, uključujući filmove holivudske produkcije, prenosi američki portal Biznis insajder.

Prema njegovom pisanju, film Odiseja reditelja Kristofera Nolana ostvario je prihod od 1,5 milijardi dolara, dok je film Spajdermen: Novi dan zaradio 2,52 milijarde dolara, čime se našao na vrhu liste najuspešnijih filmova godine po zaradi. Kada je reč o ranijim godinama, film Osvetnici: Kraj igre, objavljen 2019. godine, ostvario je prihod od oko 2,94 milijarde dolara i nalazi se na prvom mestu svetske liste najuspešnijih filmova, dok je prvi deo Avatara, iz 2009. godine, drugi sa oko 2,92 milijarde dolara, prema podacima sajta Box Office Mojo.

Uspeh GTA franšize nije novost jer je prethodni nastavak, GTA 5, bio je jedan od najprofitabilnijih zabavnih proizvoda 2013. godine. Njegova proizvodnja koštala je oko 256 miliona dolara, dok je tokom godina ostvario prihode u iznosu od više milijadi, navodi američki portal Visual Capitalist. GTA 6 pripada grupi izuzetno profitabilnih zabavnih proizvoda čiji prihodi mogu da dostignu nivo uporediv sa ekonomskim pokazateljima čitavih država, pa čak i njihovim spoljnim dugom.

Kao primer se navodi Turkmenistan, čiji je ukupan spoljni dug, prema podacima američkog portala Eurasianet, dostigao oko 3,5 milijardi dolara. To znači da bi prihod od prodaje igre na nivou od 3,5 milijardi dolara mogao, hipotetički, da bude dovoljan za pokrivanje celokupnog spoljnog duga te zemlje, uz mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda od buduće prodaje i pratećih komercijalnih aktivnosti. Pritom se naglašava da je reč samo o prihodima ostvarenim prvog dana, bez uračunavanja kasnije prodaje.

Slično poređenje moguće je napraviti i sa Egiptom, koji je sa Međunarodnim monetarnim fondom postigao dogovor o isplati novog kredita u vrednosti od 2,3 milijarde dolara, prenosi Rojters. Ipak, razvoj ovakvih projekata zahteva ogromna finansijska ulaganja. Prema pisanju Njujork posta, troškovi razvoja GTA 6 dostigli su oko milijardu dolara, računajući period od početka rada na igri, dok je u različitim sektorima kompanije bilo angažovano oko 4.700 programera i drugih stručnjaka.

Poređenja radi, zajednički troškovi produkcije filmova Osvetnici: Kraj igre i Osvetnici: Rat beskraja dostigli su oko 1,05 milijardi dolara tokom 2018. i 2019. godine. To znači da su troškovi razvoja samo jednog nastavka GTA franšize gotovo dostigli budžet za produkciju dva velika holivudska filma, u kojima su igrale neke od najplaćenijih svetskih filmskih zvezda.

Jedan od glavnih razloga komercijalnog uspeha GTA 6 jeste širok ekonomski ekosistem koji se razvija oko igre. Za veliki broj ljudi ona predstavlja i potencijalni izvor prihoda, bilo kroz prenos igranja na platformama za striming, zaradu od reklama i pregleda, bilo kroz učešće u promotivnim kampanjama.

Kao primer navodi se američki influenser AjŠou Spid, koji je započeo prenos igranja u trajanju od oko 52 sata bez prekida, sa ciljem da završi glavnu priču igre, bez spavanja i pauza. U promociju se uključio i poznati američki jutjuber MrBeast, koji je organizovao sopstveni prenos i višesatne promotivne aktivnosti.

(Tanjug)