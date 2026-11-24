Izvlačenje se održalo u prostorijama Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Poznati su svi parovi osmine finala najmasovnijeg domaćeg takmičenja, nakon što je danas održan žreb, koji je bio prilično interesantan. Čast da izvlači kuglice imao nekadašnji reprezentativni golman Damir Kahriman (42), a u bubnju se našlo 16 ekipa, koje su uspešno preskočile prvu prepreku.

Pored branioca trofeja Crvene zvezde, tu su bili još i Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik, Čukarički, Radnički (N), TSC, Javor, Zemun, Mačva, Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven i FAP.

Zanimljivo, klub iz Humske spojen je sa svojom filijalom Teleoptik, dok će Zvezda gostovati Slovenu u Rumi, koji je prethodno eliminisao Vojvodinu.

OVO SU PAROVI OSMINE FINALA KUPA SRBIJE

Mačva - Novi Pazar

OFK Beograd - Tekstilac

Zemun - Radnički (N)

FAP - TSC

Radnik - Grafičar

Sloven - Crvena zvezda

Partizan - Teleoptik

Čukarički - Javor

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14.14 Žreb je završen.

14.13 Partizan će igrati protiv svoje filijale Teleoptika, a poslednji par su Čukarički - Javor.

14.12 Spektakl u Rumi, na megdan Slovenu dolazi branilac trofeja Crvena zvezda.

14.10 Fudbaleri FAP-a u Priboju će dočekati TSC, dok će Grafičar gostovati Radniku u Surdulici.

14.07 Potom su izvučeni OFK Beograd - Tekstilac i Zemun - Radnički (N).

14.05 Žreb je počeo, prvi par čine Mačva - Novi Pazar.

14.00 Parove će izvlačiti nekadašnji reprezentativni golman Damir Kahriman.

13.52 U prvoj rundi viđeno je nekoliko iznenađenja, pa je nekoliko favorita odmah eliminisano. Tako je Sloven iz Rume šokirao Vojvodinu, Tekstilac iz Odžaka je izbacio Železničar, dok je Grafičar bio bolji od IMT-a. Uspeo je i Teleoptik da prođe na penale protiv lučanske Mladosti, a FAP je u Priboju zaustavio subotički Spartak.

13.46 Klubovi su podeljeni u dva šešira. Među nosiocima su Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik, Čukarički, niški Radnički i TSC, dok su nepovlašćeni Javor, Zemun, Mačva, Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven i FAP.

13.40 Dobar dan i dobrodošli na žreb osmine finala Kupa Srbije.