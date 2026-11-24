Golman Andore Hesus Ovono vratio se treninzima tri nedelje posle tragičnog sudara sa napadačem Tenerifa Hesusom de Migelom, koji je izgubio život od posledica povrede zadobijene na terenu.

Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP

Tragedija se dogodila 2. novembra u završnici utakmice na stadionu „Heliodoro Rodrigez Lopez“.

Ovono je kolenom udario protivničkog fudbalera u grudi, usled čega je došlo do srčanog zastoja. De Migel je preminuo narednog dana u bolnici.

Reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje proteklih nedelja bio je posvećen psihičkom oporavku, a sada je započeo individualne treninge. U petak se prvi put pojavio u javnosti, prisustvujući utakmici Andore protiv Leganesa.

Ovono, koji je kažnjen zabranom nastupa na 12 utakmica, za sada radi isključivo kondicione vežbe, bez lopte i golmanskih rukavica.

Veliku podršku pružaju mu saigrači, od kojih ga mnogi gotovo svakodnevno posećuju. Andora se još nije zvanično oglasila povodom njegovog povratka, a kada će se golman priključiti ekipi zavisiće isključivo od njegovog psihičkog stanja. Ovono je i dalje pod nadzorom stručnjaka i redovno odlazi na terapije.