Tri nedelje posle tragedije: golman Andore se vratio treninzima
Golman Andore Hesus Ovono vratio se treninzima tri nedelje posle tragičnog sudara sa napadačem Tenerifa Hesusom de Migelom, koji je izgubio život od posledica povrede zadobijene na terenu.
Tragedija se dogodila 2. novembra u završnici utakmice na stadionu „Heliodoro Rodrigez Lopez“.
Ovono je kolenom udario protivničkog fudbalera u grudi, usled čega je došlo do srčanog zastoja. De Migel je preminuo narednog dana u bolnici.
Reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje proteklih nedelja bio je posvećen psihičkom oporavku, a sada je započeo individualne treninge. U petak se prvi put pojavio u javnosti, prisustvujući utakmici Andore protiv Leganesa.
Ovono, koji je kažnjen zabranom nastupa na 12 utakmica, za sada radi isključivo kondicione vežbe, bez lopte i golmanskih rukavica.
Veliku podršku pružaju mu saigrači, od kojih ga mnogi gotovo svakodnevno posećuju. Andora se još nije zvanično oglasila povodom njegovog povratka, a kada će se golman priključiti ekipi zavisiće isključivo od njegovog psihičkog stanja. Ovono je i dalje pod nadzorom stručnjaka i redovno odlazi na terapije.
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