Ministarstvo prosvete objavilo naredne korake zbog pucnjave u školi u Kragujevcu
MINISTAR prosvete u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković stigao je u Prvu tehničku školu u Kragujevac, gde su jutros u pucnjavi povređene dve osobe i održao sastanak sa rukovodstvom škole, školske uprave, predstavnicima MUP-a i zdravstvenih ustanova.
“Formiran je krizni tim, koji će na osnovu Protokola o zaštiti od nasilja preduzimati dalje korake. Situaciji ćemo pristupiti pragmatično i odgovorno, tražićemo rešenja koji će omogućiti da se škola što pre vrati u normalan režim rada. Tokom popodneva biće održano i vanredno nastavničko veće u školi, kome će prisustvovati nastavno i nenastavno osoblje, predstavnici Ministarstva prosvete, zdravstvenih ustanova iz Kragujevca i predstavnici MUP- a, kako bi dali jasne smernice zaposlenima za postupanje u narednom periodu“, rekao je Stanković.
Ministar je rekao su pripadnici MUP-a na terenu i da intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.
„Ministarstvo prosvete će dati punu podršku školi u naporima da se stanje stabilizuje. Situacija je pod kontrolom, nadamo se da će biti izbegnuta traumatizacija i senzacionalističko izveštavanje o ovom događaju“, rekao je on.
Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.
Ministar je, nakon sastanka, zajedno sa gradonačelnikom Dašićem otišao u Univezitetski klinički centar Kragujevac, gde je razgovarao sa lekarima o stanju povređenih, koji prema rečima lekara nisu životno ugroženi i u stabilnom su stanju. Stanković je izrazio nadu da će se povređene radnice škole brzo oporaviti.
Predstavnici Ministarstva prosvete zaduženi za prevenciju i zaštitu od nasilja, koordiniraće radom Tima za krizne intervencije, kao i intersektorskom podrškom.
U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je došlo do pucnjave u kojoj su povređene dve osobe, kada je pucao učenik četvrtog razreda ove škole. Na lice mesta odmah je izašla policija i učenik je priveden. Tim Ministarstva prosvete uputio se odmah u školu u Kragujevac.
(Telegraf)
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