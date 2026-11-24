FK Partizan misli na budućnost - Ugovori za trojicu talentovanih tinejdžera
Crno-beli nastavljaju sa afirmacijom mladih.
Odlučili su u Humskoj pre dve godine, kada je došlo aktuelno rukovodstvo, da se potpuno posvete oporavku Omladinske škole i afirmaciji mladih igrača, kroz čiju bi kasniju prodaju mogli finansijski da oporave klub.
Tim putem je Partizan nastavio i danas, pošto je objavio da je ozvaničena saradnja sa trojicom talentovanih fudbalera. Tako je prvi profesionalni ugovor potpisao desni bek Todor Obradović, koji je rođen 2008. godine i do nedavno je bio stipendista.
Takođe, paraf su stavili i mlađi kadeti, koji su dobili stipendijske ugovore. Obojica su rođeni 2011. godine, Matija Jovanović igra na poziciji krilnog napadača, dok je Strahinja Popović golman.
"FK Partizan nastavlja sa jasnim planom usmernim na promociju i davanje šanse mladim igračima, što je potvrđeno i sa današnjim potpisivanjima profesionalnih i stipendijskih ugovora izdanaka Omladinska škole. Mladim fudbalerima želimo puno sreće i da im se ostvare svi snovi u crno-belom dresu", poručili su iz Humske.
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