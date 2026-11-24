Košarkaši Hjustona pobedili su prošle noći na svom terenu Los Anđeles Kliperse sa 116:104, a pobede u NBA ligi upisali su, između ostalih, i Milvoki, Finiks i Los Anđeles Lejkersi.

FOTO: Tanjug/AP/Stephen Spillman

Roketse je do pobede vodio Kevin Durent sa 32 poena, dok su Alperen Šengun i Amen Tompson dodali po 20.

Srpski košarkaš u redovima Hjustona Bogdan Bogdanović je na terenu proveo devet minuta i za to vreme je protiv bivšeg kluba upisao dva poena, dve asistencije i jedan skok.

Darijus Garland je sa 26 poena i osam asistencija bio najbolji kod Klipersa, kojima je ovo bio četvrti uzastopni poraz. Rui Hačimura je dodao 19 poena.

Milvoki je u gostima savladao Toronto sa 116:111 i tako prekinuo niz od 13 vezanih poraza.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tajler Hiro sa 32 i Majls Tarner sa 27 poena. Kajl Kuzma je dodao 18, a ruki Brejden Beris 14 poena, čime su Baksi upisali prvu pobedu još od pobede protiv Indijane (110:102) 26. oktobra.

Ovaj niz od 13 poraza bio je drugi najduži u istoriji franšize.

U timu Darka Rajakovića, koji je izgubio i sedmi put u poslednjih osam utakmica, najefikasniji je bio Skoti Barns sa 31 poenom.

Košarkaši Finiksa su posle produžetka u gostima slavili protiv Nju Orleansa sa 123:119. Finiks je tako upisao četvrtu uzastopnu pobedu, ali i naneo Nju Orleansu četvrti uzastopni poraz.

Džejlen Grin je sa 25 poena predvodio Finiks do pobede, dok je Devin Buker dodao 22. Na drugoj strani, najbolji su bili Džordan Pul sa 28 i Zajon Vilijamson sa 25 postignutih poena.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na svom terenu savaladali Jutu sa 109:94 i tako se revanširali Juti za poraz od pre pet dana.

Luka Dončić je zabeležio 28 poena i osam asistencija, Džejk Laravija je dodao 15 poena i deset skokova, dok je Matis Tajbul postigao 14 poena za Lejkerse, koji su pobedili na 11 od poslednjih 12 utakmica.

Kajl Filipovski je upisao 21 poen i 12 skokova za Jutu, koja je vezala tri poraza otkako je prošle nedelje u dve uzastopne večeri savladala oba tima iz Los Anđelesa.

Indijana je prekinula niz od četiri poraza pošto je kod kuće pobedila Oklahomu sa 125:120. Paskal Sijakam je postigao 20 poena za Indijanu, uključujući i trojku na 44,4 sekunde pre kraja, dok Oklahomi nije bilo dovoljno ni 38 poena Šej Gildžus-Aleksandera.

Deni Avdija je postigao 31 poen i pogodio pet od ukupno 19 trojki Portlanda, predvodivši tako Blejzerse do pobede u Filadelfiji sa 128:111, dok je Čikago na svom parketu bio bolji od Klivlenda sa 122:108.

Bruklin je doživeo peti poraz u nizu pošto je izgubio u gostima protiv Minesote sa ubedljivih 142:116, baš kao i Šarlot koji je poražen na svom terenu od Memfisa sa 117:111, dok je San Antonio u gostima pobedio Sakrametno sa 123:107 za 15. trijumf u sezoni.