Golman Rome Mile Svilar godinama važi za jednog od najperspektivnijih čuvara mreže u Evropi, ali njegova reprezentativna karijera ostala je obeležena odlukom zbog koje se danas, po svemu sudeći, gorko kaje.

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Iako je svojevremeno izabrao da obuče dres Srbije, taj potez pretvorio se u potpuni fijasko nakon svega 45 minuta na terenu.

Podsetimo, Svilar je nakon dugog razmišljanja prihvatio poziv „orlova“ i debitovao u prijateljskoj utakmici protiv Katara. Ispostavilo se da mu je to bilo prvo i poslednje poluvreme u dresu Srbije.

Kada je shvatio da u reprezentaciji Srbije nema budućnost kakvoj se nadao, Svilar je pokušao da ispravi grešku i vrati se pod zastavu Belgije, zemlje u kojoj je rođen i odrastao. Kucao je na vrata FIFA i UEFA, tražio način da promeni sportsko državljanstvo, ali su pravila bila neumoljiva.

Sva nastojanja da dobije dozvolu propala su u vodu, zbog čega je mladi golman presekao i praktično stavio tačku na reprezentativnu karijeru. Čak i kada je aktuelni selektor Srbije pokušao da stupi u kontakt sa njim i izgladi odnose, Svilar je odbio razgovor, jasno poručivši da je ta priča za njega završena.

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Koliko mu teško pada činjenica da je zbog Srbije ostao bez nastupa na velikim takmičenjima, Svilar je otvoreno nagovestio u razgovoru za italijanske medije. Gledanje Svetskog prvenstva sa odmora probudilo je gorčinu zbog odluke kojom je sebi zatvorio vrata belgijskog nacionalnog tima.

Govoreći o Svetskom prvenstvu koje je pratio sa odmora, Svilar je priznao da je osećao žal što nije bio tamo, ali je dodao da je sada „u redu“ sa tim ishodom.

- Prošlog leta sam pomislio da sam mogao da budem na Mundijalu. Bio sam na odmoru, a želeo sam da budem tamo. Znao sam da mnogo fudbalera uživa na Svetskom prvenstvu, radi ono što mi svi najviše volimo. Ipak, u redu je", rekao je Svilar za italijanske medije aludirajući na činjenicu da je svojevremeno odbio Belgiju.

Osvrćući se na detinjstvo, Svilar ističe da se u njegovoj kući govorio isključivo srpski jezik. Veliki uticaj na njega imao je otac, bivši golman, čije su stroge kritike umele da budu bolne, ali i lekovite.

- Čitavo detinjstvo smo pričali srpski kod kuće. Nisam govorio flamanski uopšte. Moj otac je takođe bio golman, i odrastanje sa takvim uzorom u kući je bilo ponekad prelepo, ponekad užasno. Kada god bi me on kritikovao jer sam loše branio, moja majka je plakala. Ipak, uvek mi je govorio istinu, stvari kako ih je on video. I dan danas to radi. Lepo je svakako imati osobu koja zna šta moraš da uradiš da bi uspeo, da možda moraš da odeš daleko od kuće.

Pored reprezentativnog izbora, Svilar žali i što je rano napustio matični Anderleht radi odlaska u Benfiku. Iako sada uspešno brani za Romu, ostaje žal što je zbog jedne odluke praktično ostao bez reprezentativne karijere.

