JURIMO TREĆI U NIZU! Evo "Tip" - tiketa za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
17.00 Žilina - Ružomberok 1 (1.57)
18.45 Bode Glimt - LASK 1 (1.48)
20.45 Midlzbro - Svonzi 1 (1.45)
Kvota: 3.37
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