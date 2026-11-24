BEZBEDNOSNO-informativna agencija u potpunosti odbacuje sve zlonamerne i lažne optužbe o „nelegalnom radu“ BIA, navodnom postojanju „Situacionog centra za hibridne pretnje“, a koji je „postojao u poslednje dve godine“ i u kome je „bio angažovan veći broj pripadnika MUP, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije“, kako je na konferenciji za novinare Demokratske stranke izneo Srđan Milivojević.