DANSKA STAVLJA KATANAC NA MOBILNE U ŠKOLAMA? Novine od iduće školske godine
U OSNOVNIM i nižim srednjim školama u Danskoj mogla bi uskoro da bude zabranjena upotreba mobilnih telefona.
Na crnoj listi naći će se, prema planu i filtriranje sadržaja na školskim mrežama, a rok za uvođenje novih pravila je početak nove školske godine 2027. Na svakoj opštini i školi biće da odluči koji će veb-sajtovi biti blokirani.
Zabrana se odnosi i na druge privatne elektronske uređaje sa pristupom internetu. Kako se navodi, tokom trajanja nastave biće uvedeni filteri za blokiranje veb-sajtova koji nemaju obrazovni ili pedagoški značaj. To uključuje društvene mreže, sajtove za igre i onlajn kupovinu.
- Deca treba da idu u školu, a da im pažnju stalno ne odvlače stvari kao što su društvene mreže, onlajn kupovina i video-igre - istakao je ministar obrazovanja Danske Magnus Honike.
Zemlje poput Holandije, Južne Koreje i Italije već su uvele zabranu pametnih telefona u školama zbog zabrinutosti u vezi sa njihovim uticajem na koncentraciju i ponašanje učenika, dok su Poljska i Češka u junu predložile sličnu meru.
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