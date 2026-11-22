TRAMP U PROBLEMU: Kongres ima druge planove za Ukrajinu
KONGRES SAD namerava da 2027. godine dodeli Ukrajini paket vojne i humanitarne pomoći vredan više milijardi dolara, uprkos stavu predsednika Donalda Trampa.
Demokratski senatori najavili su pripremu novog paketa pomoći, prenosi Politiko.
- Nijedan senator sa kojim sam razgovarao u poslednje dve nedelje, republikanac ili demokrata, nije rekao da bi se tome protivio - rekao je jedan od njih.
Američki predsednik Donald Tramp smatra da bi sredstva potrošena na sukob u Ukrajini mogla biti iskorišćena za razvoj ekonomije, kazao je ranije Džared Kušner.
- Stotine milijardi koje se sada troše na ovaj rat mogle bi umesto toga biti uložene u našu ekonomiju - primetio je Kušner, prepričavajući Trampove reči tokom razgovora sa liderima „koalicije voljnih“.
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