PREMA pisanju portala The War Zone, satelitski snimci pokazuju oštećenja na Krimskom mostu, koja su navodno nastala nakon ukrajinskog raketnog udara izvedenog raketom „Neptun“.

Foto: Printskrin Iks/Jarek

Kanal WarMonitor navodi da se na jednom od satelitskih snimaka vide oštećenja na lučnoj konstrukciji drumskog dela mosta.

S druge strane, kanal War Archive objavio je snimak na kojem se vidi voz kako prelazi preko mosta.

Za sada nema dovoljno potvrđenih informacija o razmerama oštećenja, niti o tome da li je saobraćaj preko mosta u potpunosti normalizovan.

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