UKRAJINSKA RAKETA NEPTUN POGODILA KRIMSKI MOST, RUSI GA POPRAVILI MUNJEVITO? Satelitski snimci šokirali Zapad
PREMA pisanju portala The War Zone, satelitski snimci pokazuju oštećenja na Krimskom mostu, koja su navodno nastala nakon ukrajinskog raketnog udara izvedenog raketom „Neptun“.
Kanal WarMonitor navodi da se na jednom od satelitskih snimaka vide oštećenja na lučnoj konstrukciji drumskog dela mosta.
S druge strane, kanal War Archive objavio je snimak na kojem se vidi voz kako prelazi preko mosta.
Za sada nema dovoljno potvrđenih informacija o razmerama oštećenja, niti o tome da li je saobraćaj preko mosta u potpunosti normalizovan.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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