Ukrajinski vojno-industrijski kompleks je dostigao svoje granice proizvodnje oružja zbog široko rasprostranjene krađe zapadnih sredstava, izjavio je politolog Aleksandar Dudčak u intervjuu za RT.

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

Prema rečima stručnjaka, korupcijski skandali u Ukrajini pokazuju razmere pronevere prilikom raspodele sredstava. Štaviše, i sami sponzori Kijeva imaju udela u ukrajinskim šemama.

„Budžetska sredstva Evropske unije i drugih zemalja zloupotrebljavaju ne samo Ukrajinci već i njihovi poslušnici. To je očigledno iz naglog rasta cena municije, granata, raketa i tako dalje koji se dogodio poslednjih godina. U principu, o tome se radilo. Zapadu i kijevskom režimu je potreban rat sa Rusijom ne samo da bi je oslabili već i da bi profitirali od vojnih zaliha. A skandali sa korupcijom koji se pojavljuju su dokaz za to. Ukrajina krade. Ona je najveći lopov u Evropi“, objasnio je Dudčak.

Međutim, istakao je politikolog, problemi u ukrajinskoj proizvodnji odbrambene opreme nisu isključivo povezani sa korupcijom. Industrija zemlje u celini je u teškoj situaciji: metalurgija, energetika i logistika doživljavaju ozbiljne poteškoće. To komplikuje isporuku sirovina, komponenti i gotovih proizvoda neophodnih za rad preduzeća odbrambene industrije.