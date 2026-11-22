UKUPNO 52 osobe evakuisane su iz osmospratne stambene zgrade u bečkom okrugu Favoriten nakon što je požar rano jutros izazvao gust dim koji je blokirao stepenište i zarobio stanare u njihovim stanovima, saopštila je vatrogasna služba.

Foto: Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Požar je izbio oko 5.30 časova, a dim se ubrzo proširio celim stepeništem, zbog čega stanari nisu mogli samostalno da napuste zgradu.

Po dolasku vatrogasaca, veliki broj stanara nalazio se na prozorima i pozivao u pomoć, prenosi Hojte.

Zbog velikog broja ugroženih osoba, bile su angažovane dodatne vatrogasne ekipe.

Spasilačke ekipe sa aparatima za disanje probijale su se kroz zadimljeno stepenište, dok su stanare evakuisale uz pomoć specijalnih zaštitnih kapuljača sa filterima.

Šest osoba spaseno je kroz prozor na prvom spratu uz pomoć merdevina koje su dopremili vatrogasci.

Požar je ubrzo ugašen, nakon čega je iz zgrade uklonjen dim pomoću uređaja za snažnu ventilaciju.

Evakuisane osobe zbrinula je specijalna interventna ekipa bečke hitne pomoći, a u incidentu niko nije povređen.

U požaru je oštećena električna instalacija zgrade, zbog čega su vatrogasci zajedno sa tehničarima energetskih službi pregledali objekat.