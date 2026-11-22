SLOVAČKI premijer optužio Evropsku komisiju da je svojevremeno zatvarala oči pred dešavanjima u njegovoj zemlji, jer je u Bratislavi imala "poslušnu vladu".

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

„Pozivam Evropsku komisiju da prati situaciju u Srbiji kako ne bi došlo do takvih tragedija kao u Slovačkoj“, rekao je Fico u video-obraćanju na Fejsbuku, u kojem se osvrnuo i na odnose sa opozicijom, medijima i podršku Ukrajini.

Prilike u Srbiji uporedio je sa periodom prethodnih vlada na čelu sa Igorom Matovičem, Eduardom Hegerom i Ludovitom Odorom u Slovačkoj.

Takođe, Evropsku komisiju optužio je da je ignorisala dešavanja u Slovačkoj zbog toga što je u Bratislavi imala, kako je naveo, „poslušnu vladu“.

Pozvao je Brisel da spreči ponavljanje slučajeva poput smrti bivšeg generalnog direktora slovačke policije Milana Lučanskog, koji je preminuo u pritvoru 2020. godine, i advokata Ljubomira Krivočenka, koji je 2021. preminuo od posledica kovida-19 u zatvorskoj bolnici, uz tvrdnje premijera da mu nije bila pružena adekvatna medicinska pomoć.

Slovački premijer se osvrnuo i na aferu u vezi sa bankovnim računom njegovog sina u Nemačkoj, nakon što je češki nezavisni portal objavio da je Dojče banka razmatrala prekid poslovnog odnosa zbog sumnji na pranje novca. Fico je odbacio navode i slučaj označio kao „medijski atentat“.

Najavljene promene medijskog zakonodavstva

Istovremeno je najavio da će, ukoliko njegova stranka Smer bude deo buduće vlade, insistirati na promenama medijskog zakonodavstva, uključujući uvođenje licenci za novinare, obaveznog članstva u novinarskoj komori, stručnih kvalifikacija i disciplinske odgovornosti.

Oštro je kritikovao istraživačke novinare, optužujući ih da napadaju članove njegove porodice i da „šire neistine“.

Slovačka neće učestvovati u kreditnom paketu za Ukrajinu

Fico je ponovio i da Slovačka neće učestvovati u planiranom kreditnom paketu Evropske unije od 45 milijardi evra za Ukrajinu, ocenjujući da je reč o pomoći koja neće biti vraćena i koja doprinosi produžavanju sukoba.

Kijev neće moći da vrati ni cent duga, istakao je on.

„To nisu krediti, to su pokloni“, dodao je slovački premijer.

Dodao je da Slovačka nastavlja da pruža humanitarnu pomoć Ukrajini i najavio da će o ovom pitanju razgovarati sa liderima zemalja Višegradske grupe.

(RT Balkan)