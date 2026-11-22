UČESNICI studentskog pokreta u Srbiji tokom prethodne dve godine sticali su organizaciona, komunikaciona i politička znanja kroz obuke koje su sprovodila različita udruženja, organizacije civilnog društva i fondacije iz regiona i Evrope, piše hrvatski "Jutarnji list" u istraživanju novinara Filipa Pavića, objavljenom pod naslovom "Blokaderski priručnik, hrvatska veza i kampovi za obuku: Ovako je nastao pokret koji je srušio Vučića".