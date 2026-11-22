(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Ima povređenih u lančanom sudaru, spasioci razbili zaglavljena vrata da izvuku ljude
TRI automobila su se sudarila u Kirovskoj oblasti, pri čemu su četiri osobe hospitalizovane.
Spasioci su razbili zaglavljena vrata jednog od automobila i pomogli vozaču i putniku da se izvuku.
Tačan broj povređenih se utvrđuje, piše REN TV.
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