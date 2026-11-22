DEVETNAEST osoba otrovano je danas ugljen-monoksidom tokom bogosluženja u kapeli zamka u Bad Gronebahu, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, a među njima je najmanje dvoje dece.

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Prema saopštenju policije, hitna služba primila je poziv oko 10.50 časova, nakon što je jednom detetu pozlilo tokom verske službe.

Kada su spasioci stigli na lice mesta, i drugi prisutni su prijavili zdravstvene tegobe, prenosi Bild.

Merni uređaj vatrogasaca registrovao je prisustvo ugljen-monoksida, nakon čega je pokrenuta velika akcija spasavanja i zbrinjavanja povređenih.

U kapeli se u tom trenutku nalazilo više od 50 ljudi.

Prema podacima Bavarskog Crvenog krsta, 16 osoba prevezeno je u bolnice radi daljih pregleda i lečenja, dok su dve transportovane helikopterom.

Crveni krst je naknadno saopštio da su povređeni, prema rezultatima pregleda, imali uglavnom lakše simptome i da niko nije životno ugrožen.

Policija sumnja da je do ispuštanja otrovnog gasa došlo zbog kvara na sistemu za grejanje u kapeli.

Intervencija spasilačkih ekipa trajala je do poslepodnevnih časova, a policija nastavlja da utvrđuje okolnosti incidenta.