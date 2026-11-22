KVAR NA GREJANJU UMALO IZAZVAO TRAGEDIJU U BAVARSKOJ: Detetu pozlilo na misi, 19 ljudi otrovano ugljen-monoksidom
DEVETNAEST osoba otrovano je danas ugljen-monoksidom tokom bogosluženja u kapeli zamka u Bad Gronebahu, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, a među njima je najmanje dvoje dece.
Prema saopštenju policije, hitna služba primila je poziv oko 10.50 časova, nakon što je jednom detetu pozlilo tokom verske službe.
Kada su spasioci stigli na lice mesta, i drugi prisutni su prijavili zdravstvene tegobe, prenosi Bild.
Merni uređaj vatrogasaca registrovao je prisustvo ugljen-monoksida, nakon čega je pokrenuta velika akcija spasavanja i zbrinjavanja povređenih.
U kapeli se u tom trenutku nalazilo više od 50 ljudi.
Prema podacima Bavarskog Crvenog krsta, 16 osoba prevezeno je u bolnice radi daljih pregleda i lečenja, dok su dve transportovane helikopterom.
Crveni krst je naknadno saopštio da su povređeni, prema rezultatima pregleda, imali uglavnom lakše simptome i da niko nije životno ugrožen.
Policija sumnja da je do ispuštanja otrovnog gasa došlo zbog kvara na sistemu za grejanje u kapeli.
Intervencija spasilačkih ekipa trajala je do poslepodnevnih časova, a policija nastavlja da utvrđuje okolnosti incidenta.
Preporučujemo
NOVO ISTRAŽIVANjE: Svaki drugi Nemac za pregovore Merca i Putina i ukidanje podrške Kijevu
22. 11. 2026. u 12:07
DA NE BI PROVOCIRALI RUSIJU: Berlin promenio odluku u poslednji čas
22. 11. 2026. u 10:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)