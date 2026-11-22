ZAHAROVA BRUTALNO ISKRENA: Reforma UN mora da očisti svu prljavštinu iz ove organizacije
REFORMA Ujedinjenih nacija mora da bude temeljna i očisti svu prljavštinu iz svakog kutka ove organizacije, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući rezultate samita APEK-a.
„Ne sme se zanemariti činjenica da ova reforma mora da zahvati širok spektar i raščisti, čak bih upotrebila i reč prljavština, trulež, onaj osećaj ustajalosti, iz najrazličitijih zabačenih kutaka“, rekla je Zaharova.
Diplomata je naglasila da bi reforma trebalo da obuhvati i Sekretarijat i organizacije u okviru sistema UN.
„Drugim rečima, ono što treba da se dogodi ne bi smelo da bude ograničeno na sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku ili na Savet bezbednosti. To se, naravno, odnosi i na rad unutar Sekretarijata, koji je postao pristrasan, s obzirom da su zapadne sile počele da ga smatraju za svoju svojinu. A to su, naravno, i različite organizacije u okviru sistema UN“, zaključila je Zaharova.
U deklaraciji o miru koju su 19. novembra usvojili predsednici Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping, navodi se da su tri zemlje, kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izrazile privrženost reformi UN kako bi ta organizacija mogla efikasnije da odgovori na globalne izazove i ispuni svoju osnovnu misiju u oblasti međunarodnog mira i bezbednosti.
(Sputnjik)
Preporučujemo
BIVŠI AMERIČKI OBAVEŠTAJAC: Evropa napravila kobnu grešku
22. 11. 2026. u 08:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)