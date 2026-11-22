REFORMA Ujedinjenih nacija mora da bude temeljna i očisti svu prljavštinu iz svakog kutka ove organizacije, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući rezultate samita APEK-a.

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„Ne sme se zanemariti činjenica da ova reforma mora da zahvati širok spektar i raščisti, čak bih upotrebila i reč prljavština, trulež, onaj osećaj ustajalosti, iz najrazličitijih zabačenih kutaka“, rekla je Zaharova.

Diplomata je naglasila da bi reforma trebalo da obuhvati i Sekretarijat i organizacije u okviru sistema UN.

„Drugim rečima, ono što treba da se dogodi ne bi smelo da bude ograničeno na sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku ili na Savet bezbednosti. To se, naravno, odnosi i na rad unutar Sekretarijata, koji je postao pristrasan, s obzirom da su zapadne sile počele da ga smatraju za svoju svojinu. A to su, naravno, i različite organizacije u okviru sistema UN“, zaključila je Zaharova.

U deklaraciji o miru koju su 19. novembra usvojili predsednici Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping, navodi se da su tri zemlje, kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izrazile privrženost reformi UN kako bi ta organizacija mogla efikasnije da odgovori na globalne izazove i ispuni svoju osnovnu misiju u oblasti međunarodnog mira i bezbednosti.

(Sputnjik)