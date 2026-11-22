NARODNI poslanik, Uglješa Mrdić, oglasio se saopštenjem na društvenoj mreži Instagram povodom tvrdnji Branislava Grkovića, novinara KRIK-a, da je kupio dva stana u Beogradu za mesec i po dana.

Foto: Printskrin Instagram/ugljesa_mrdic

- Dragi građani, ja nisam Aleksandar Čupić i nemam sedam stanova i nisam sa “Studentske liste”.



To je prouzrokovalo i brojne pretnje i uvrede upućene meni putem društvenih mreža.



Uskoro ću predati tužbu radi naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, sa zahtevom u pogledu objavljivanja odgovora ili ispravke u skladu sa zakonom.

Dana 22. oktobra 2026. godine na internet portalu KRIK objavljen je tekst pod naslovom „Uglješa Mrdić kupio dva stana u Beogradu za mesec i po dana“.

U tekstu se tvrdi da sam u kratkom vremenskom razmaku kupio dva stana u Beogradu, u Kaluđerici i na Zvezdari, čija je ukupna procenjena vrednost oko 170.000 evra.

Izričito osporavam istinitost tvrdnje da sam kupio navedene stanove.

Navodim da nisam zaključio kupoprodajne ugovore, niti platio kupoprodajnu cenu i nisam stekao pravo svojine na tim nepokretnostima po osnovu kupovine.

Ove tvrdnje treba utvrditi uvidom u katastarske evidencije i isprave o sticanju.

U tekstu se dalje sugeriše da je kupovina izvršena gotovinom i da je poreklo novca neobjašnjivo. Odsustvo upisane hipoteke samo po sebi ne dokazuje način plaćanja, identitet kupca niti poreklo novca.

Smatram da je predstavljanjem spornih navoda kao utvrđenih činjenica doveden u kontekst sumnje u zakonitost sticanja imovine i eventualno prikrivanje imovine od nadležnih organa.

Ne osporavam pravo medija da istražuju rad javnih funkcionera i pitanja od javnog interesa.



Tekst povezuje navodnu kupovinu stanova sa obavezama javnih funkcionera da prijavljuju imovinu i prihode. Ukazujem na politički osetljiv trenutak objavljivanja neposredno pred parlamentarne izbore koji su održani 25. oktobra ove godine a na kojim sam bio kandidat za narodnog poslanika na listi “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” i uoči predizborne tišine.

Tražim da se utvrde sve eventualne ponovljene objave i širenje teksta tokom izborne tišine.

Ova okolnost može biti relevantna za procenu posledica i mogućnosti odgovora, ali će se tužbeni zahtev prvenstveno zasnivati na istinitosti spornih činjenica i povredi prava ličnosti.

Pozivam se na odredbe važećeg Zakona o javnom informisanju i medijima koje uređuju pravo na odgovor i ispravku, zabranu povrede prava ličnosti i naknadu štete, kao i na odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima o zaštiti prava ličnosti i naknadi nematerijalne štete - naveo Mrdić.

Član Predsedništva SNS

Uglješa Mrdić