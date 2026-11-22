Barselona umalo doživela katastrofu! Promašen penal, dva gola minusa, pa veliki preokret
Od 0:2 do 3:2.
Fudbaleri Barselone pobedili su danas na svom terenu Viljareal rezultatom 3:2 u meču 13. kola španskog prvenstva.
Viljareal je poveo 2:0 golovima Tejdžona Bjukenana u petom i Tanitoluve Oluvaseja u sedmom minutu.
Barselona je u 23. minutu propustila priliku da iz penala smanji rezultat, kada je Lamin Lamal šutirao pored gola.
Prethodno je Oluvasej oborio Jamala u svom šesnaestercu. Đerar Martin je u 57. minutu pogodio za 2:1, a zatim je Fermin Lopez četiri minuta kasnije dao gol za izjednačenje.
Domaća ekipa je do pobede došla autogolom Pau Navara u 67. minutu, posle centaršuta Jamala. Navaro je u 90+3. minutu dobio drugi žuti karton pa je Viljareal utakmicu završio sa 10 igrača.
Barselona je vodeća na tabeli španskog prvenstva sa 36 bodova, dok je Viljareal na devetom mestu sa 15. U sledećem kolu, Barselona će gostovati Deportivu, a Viljareal će igrati protiv Selte.
Preporučujemo
Neverovatni Vembanjama: Ubacio 50 poena, a to nije sve!
22. 11. 2026. u 07:51
HAOS U BEOGRADU: Sukob navijača Zvezde i Partizana na Banjici
22. 11. 2026. u 07:38
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Dubai
22. 11. 2026. u 07:28
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča IMT - Partizan
22. 11. 2026. u 07:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Orlovi napredovali! Velike vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića
Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.
21. 11. 2026. u 18:33
Komentari (0)