Od 0:2 do 3:2.

Foto: AP Photo/Joan Monfort

Fudbaleri Barselone pobedili su danas na svom terenu Viljareal rezultatom 3:2 u meču 13. kola španskog prvenstva.

Viljareal je poveo 2:0 golovima Tejdžona Bjukenana u petom i Tanitoluve Oluvaseja u sedmom minutu.

Barselona je u 23. minutu propustila priliku da iz penala smanji rezultat, kada je Lamin Lamal šutirao pored gola.

Prethodno je Oluvasej oborio Jamala u svom šesnaestercu. Đerar Martin je u 57. minutu pogodio za 2:1, a zatim je Fermin Lopez četiri minuta kasnije dao gol za izjednačenje.

Domaća ekipa je do pobede došla autogolom Pau Navara u 67. minutu, posle centaršuta Jamala. Navaro je u 90+3. minutu dobio drugi žuti karton pa je Viljareal utakmicu završio sa 10 igrača.

Barselona je vodeća na tabeli španskog prvenstva sa 36 bodova, dok je Viljareal na devetom mestu sa 15. U sledećem kolu, Barselona će gostovati Deportivu, a Viljareal će igrati protiv Selte.

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