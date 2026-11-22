Gol za TV špice! Kaman brutalnim udarcem ponovo kaznio Partizan (VIDEO)
Majstorija!
IMT i Partizan igraju uzbudljiv meč 16. kola Superlige Srbije, a Fransoa Kaman je u 69. minutu spektakularnim pogotkom ponovo doneo prednost domaćinu.
Prethodno je Agahova u 12. minutu doveo IMT u vođstvo, dok je Nikola Čumić deset minuta pre Kamanovog projektila poravnao rezultat na 1:1.
Ipak, pogodak Kamana posebno je obeležio utakmicu u Loznici.
Fudbaler IMT-a iskoristio je izgubljenu loptu crno-belih na sredini terena, a nakon brze reakcije domaćina našao se u posedu na oko 25 metara od gola.
Usledio je razoran udarac, lopta je završila u gornjem levom uglu, a golman Partizana ostao je potpuno nemoćan iako je kačio loptu. Kaman je tako postigao jedan od najlepših golova ove sezone i kaznio grešku gostiju.
Uskoro opširnije
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