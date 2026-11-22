VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO MONSTRUOZNE PRETNJE PORODICI ANE BRNABIĆ: Ovo mora odmah da se zaustavi
LIDER SNS Miloš Vučević reagovao je na monstruozne pretnje upućene porodici i detetu Ane Brnabić.
- Ekstremisti izopačenih umova, od čije podrške i usluga se "Studentska lista" nikada nije ogradila, nastavljaju da se iživljavaju nad neistomišljenicima. Monstruozne pretnje koje je simpatizer režima uputio Ani Brnabić predstavljaju paradigmu odnosa vladajuće većine prema poslanicima, članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke širom Srbije.
Vučević je istakao da najoštrije osuđuje pretnje porodici Ane Brnabić i zahteva od nadležnih organa da se odmah zaustavi normalizacija i promocija progona opozicije nadolazećem totalitarnom režimu, za koji naglašava da licemerno tvrdi da donosi slobodu, dok gazi demokratiju, prećutno odobrava pretnje, pritiska institucije da postanu oruđa političkih obračuna i suštinski stavlja imovinu i život neistomišljenika van zakona.
- Nećemo dozvoliti progon naših saboraca. Vaše pretnje nas čine još čvršće rešenim da se borimo i odbranimo Srbiju od terora- poručio je predsednik SNS.
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