REZULTATI izbora u najvećim zemljama EU, koji će se održati od kraja novembra 2026. do kraja 2027. godine, mogli bi da ugroze stabilnost bloka.

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„Pregovori o budžetu EU, budućem proširenju, pomoći Ukrajini i dubljoj integraciji u ključnim oblastima kao što su odbrana, energetika, finansije i tehnologija mogli bi da budu u zastoju“, piše Gardijan.

Kako novinari primećuju, analitičari se slažu da će Francuska biti odlučujuće bojno polje, jer izborna platforma Marin Le Pen stavlja je na put konfrontacije sa Briselom.

Slovački premijer Robert Fico je ranije nagovestio da će planovi EU za Ukrajinu postati jasniji nakon samita u Dablinu.