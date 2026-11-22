FUDBALERI Partizana pokušaće posle reprezentativne pauze da se vrate na pobednički kolosek. Crno-beli gostuju IMT-u u 16. kolu Superlige Srbije, a utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

IMT - Partizan (početak, 15)

Sastavi timova:

IMT (4-5-1): Čančarević – Kasas, Sedlar, Sisako, Martos – Kiankulua, Novičić, Mitić, Tiendrebeogo, Glišić – Agova.

Partizan (4-2-3-1): Milošević - Samson, Lima, Milovanović, Jurčević - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že.

Uoči meča:

"Traktoristi" su jedan od timova koji su ove sezone savladali crno-bele. U Humskoj je bilo 2:1, a takođe imaju niz od dva trijumfa, pošto su i prošle takmičarske godine dobili sa 1:0.

Izabranici Aleksandra Stanojevića su tokom reprezentativne pauze odigrali jednu prijateljsku utakmicu. Poraženi su u Solunu od PAOK-a (3:1).

IMT nije u dobroj formu. U prethodna četiri susreta ima samo dva boda i ostaje da vidi da li još jednom mogu da iznenade Partizan.

Ekipa koju trenira Zoran Popović u ovaj meč ulazi kao peta na tabeli sa 23 boda. Crno-beli su na 10. poziciji sa 17.

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