Imao je sjajnu karijeru u Humskoj.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Pripadnici Interventne jedinice 92 priveli su danas oko 11 časova bivšeg reprezentativca Srbije i nekadašnjeg fudbalera Partizana Vladimira Volkova (40), zajedno sa još dve osobe - S. R. (28) i A. Đ. (36), pošto je u njegovom automobilu pronađeno nelegalno oružje, saznaje "Telegraf.rs".

Do privođenja je došlo u Dunavskoj ulici u srpskoj prestonici, dok su se prilikom kontrole automobila koji je u vlasništvu Volkova, u tom trenutku nalazile sve tri osobe. Tom prilikom je policija izvršila detaljan pregled.

Pronađen pištolj i 11 metaka!

Iza vozačevog sedišta pronađen je pištolj marke „glok“ sa okvirom i 11 metaka. Na oružju je bio izbrušen fabrički broj, što ukazuje na to da je reč o nelegalnom pištolju kom je pokušano da se sakrije poreklo.

FOTO: Ata images/Antonio Ahel

Pored samog vozila, policijski službenici su pronašli i jednu tabletu, za koju se sumnja da je opojna droga.

Osobe koje su se u tom trenutku nalazile u vozilu, sprovedene su u policijsku stanicu, dok je automobil prevezen na službeni parking, zbog daljih provera i veštačenja.

Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i kome tačno pripada pronađeno oružje.

Podsetimo, Vladimir Volkov je imao sjajnu karijeru u Partizanu. Posle odličnih partija za Rad stigao je u Humsku ulicu, kao pojačanje na levom boku, gde se brzo izborio za status prvotimca i postao nezamenjiv član startne jedanaestorice.

U crno-belom dresu je osvojio tri titule prvaka Srbije (2012, 2013. i 2015. godine), a tokom četiri sezone u Partizanu odigrao je ukupno 112 utakmica i postigao 10 golova.

Sa "parnim valjkom" je dva puta izborio plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Bilo je to u sezonama 2012/13. i 2014/15.

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