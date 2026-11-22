KONSTITUTIVNA sednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 24. novembra, sa početkom u 10 časova. Očekuje se da poslanici počnu raspravu o petoj tački dnevnog reda, izboru članova skupštinskih radnih tela (skupštinskih odbora).

foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Konstitutivna sednica počela je u utorak 17. novembra, kada su verifikovani mandati svih 250 poslanika, čime je konstitusan novi saziv parlamenta. Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

U četvrtak, 19. novembra, Aleksandar Čupić je izabran za predsednika Narodne skupštine, većinom glasova poslanika posle javnog glasanja prozivkom. On je na to mesto izabran na predlog poslaničke grupe Studentske liste, dok je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" za tu funkciju predložila Stojana Radenovića. Radenović je, kao najstariji poslanik, predsedavao sednicom od početka, pa do izbora Aleksandra Čupića.

Čupić je tokom rasprave o izboru potpredsednika izrekao osam opomena - najpre je izrekao po dve opomene poslanicima sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Samiru Tandiru i Milošu Stojkoviću, a po opomenu je izrekao i poslanicima sa iste liste, Ani Brnabić i Milenku Jovanovu. Izrekao je i po opomenu obojici šefova poslaničkih grupa - Jovu Bakiću i Aleksandru Vučiću.

U četvrtak kasno uveče Skupština Srbije je izabrala i šest potpredsednika parlamenta sa "Studentske liste" - Jelenu Petrović, Lidiju Dimitrijević, Mariju Bjelobrk, Saru Valentik, Tibora Lazara i Adema Mavrića. Poslanici su se o potpredsednicima izjašnjavali javno, prozivkom, a izabrani su većinom glasova. Skupština Srbije je iste večeri imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata. Za šefa poslaničke grupe "Studentska lista" izabran je Jovo Bakić, a za njegov zamenicu Aleksandra Štimac.

Za šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" izabran je Aleksandar Vučić, a za njegovog zamenika Milenko Jovanov. U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika Skupštine, izbor potpredsednika Skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.