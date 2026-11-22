BIVŠA britanska premijerka Tereza Mej izjavila je danas da bi britanski premijer Endi Bernam trebalo da odustane od ponovnog otvaranja pitanja Bregzita, ističući da je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije završen.

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U intervjuu za BBC, Mej je rekla da je zapanjena mogućnošću da britanski premijer razmatra ponovno pristupanje EU, nakon što je na samitu u Briselu ove nedelje najavio neformalne razgovore o budućim odnosima Londona i evropskog bloka.

"Bregzit je završen. Jednostavno prihvatite Bregzit i krenite dalje", poručila je Mej, koja je bila premijerka od 2016. do 2019. godine i tokom mandata vodila trogodišnje pregovore o izlasku zemlje iz EU.

Ona je ocenila da Bernam svojim predlozima praktično poručuje građanima da su pogrešili kada su na referendumu glasali za Bregzit i da bi trebalo ponovo da se izjasne.

Mej je upozorila da bi ponovno otvaranje pregovora zahtevalo ogromno vreme i angažovanje čitave britanske vlade, umesto da se pažnja usmeri na aktuelne ekonomske i bezbednosne izazove.

Njen sporazum o izlasku iz EU odbacili su britanski poslanici, nakon čega je bila primorana da podnese ostavku, a na mestu premijera nasledio ju je Boris Džonson 2019. godine.

Bler smatra da je Bregzit bio velika greška

U raspravu o budućim odnosima Britanije i EU uključio se i bivši britanski premijer Toni Bler, koji je izjavio da bi povratak u Uniju trebalo da se razmatra samo ukoliko ona sprovede reforme i omogući veći prostor za tehnološke inovacije.

Bler je ocenio da je Bregzit bio velika greška, ali je istakao da se okolnosti od referenduma 2016. godine značajno razlikuju.

Dogovor Britanije i EU o trgovini i razmeni mladih

Aktuelni britanski premijer postigao je u petak u Briselu dogovor sa EU o izvozu britanske hrane, trgovini emisijama i programu razmene mladih.

On je najavio i neformalne razgovore o dugoročnim odnosima dve strane uoči narednog samita EU i Velike Britanije.

Bernam je ranije pomenuo mogućnost povratka u carinsku uniju ili jedinstveno tržište, kao i održavanje novog referenduma o članstvu.

Ipak, isključio je veće promene odnosa sa EU pre narednih parlamentarnih izbora, uz poruku da će se poštovati izborni program Laburističke stranke iz 2024. godine, koji ne predviđa povratak u jedinstveno tržište, carinsku uniju niti slobodu kretanja.

(Tanjug)