FRANCUSKI Senat dao je konačno odobrenje kontroverznom zakonu kojim se policijskim službenicima i pripadnicima žandarmerije priznaje pretpostavka da su postupali u okviru zakona kada upotrebe vatreno oružje, što je izazvalo oštre kritike organizacija za ljudska prava i levičarskih političkih stranaka.

foto: hernandez jose maria / Alamy / Profimedia

Zakon je usvojen u Senatu sa 205 glasova za i 110 protiv, nakon što ga je donji dom parlamenta odobrio u julu.

Zagovornici zakona, među kojima su francuska vlada i stranka kandidatkinje krajnje desnice Marin Le Pen, Nacionalno okupljanje, tvrde da je cilj da se policajci zaštite od automatskih optužbi za nesrazmernu upotrebu sile, prenosi Frans 24.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da će novi propis "okončati automatsku praksu privođenja policajca ili žandarma koji je upotrebio oružje". Ocenio je da će zakon ispraviti, kako je naveo, "refleks sistematskog dovođenja u pitanje svakodnevnog, veoma zahtevnog rada bezbednosnih snaga".

Kritičari, međutim, upozoravaju da bi zakon mogao da oteža pokretanje istraga i utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika. Demonstranti i organizacije za ljudska prava zakon su nazvali "dozvolom za ubijanje".

Francuska liga za ljudska prava upozorila je da bi novi propis mogao da blokira pokretanje istrage u slučajevima policijske upotrebe vatrenog oružja, uključujući situacije kada vozač ne postupi po naređenju policije ili tokom kontrole mase na protestima.

Leve političke stranke najavile su da će se obratiti Ustavnom savetu Francuske kako bi pokušale da spreče stupanje zakona na snagu.

Usvajanje zakona dolazi u trenutku kada su optužbe za policijsku brutalnost ponovo u središtu javne rasprave, nakon višenedeljnih protesta koje predvode studenti.

Prema prošlogodišnjem izveštaju francuskog tela za zaštitu ljudskih prava, mladići koji su "percipirani" kao Arapi, crnci ili poreklom iz severne Afrike imaju četiri puta veće šanse da budu zaustavljeni u policijskoj kontroli u odnosu na ostatak stanovništva.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja