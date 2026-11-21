BRITANSKA glumica Helen Frejzer najpoznatija po ulozi zatvorske čuvarke Silvije "Bodibeg" Holambi u popularnoj seriji "Zatvorenice" (Bad Girls), preminula je 10. novembra u domu za negu "Jaksli haus".

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Frejzer je pažnju javnosti prvi put privukla 1963. godine ulogom u filmu "Bili Lažov" (Billy Liar), u kojem je igrala uz ser Toma Kortnija i Džuli Kristi.

Na snimanju tog ostvarenja upoznala je svog supruga, pokojnog oskarovca i stručnjaka za zvuk Pitera Handforda, sa kojim je kasnije sarađivala i na filmu "Gorile u magli" iz 1988. godine.

Tokom bogate filmske karijere ostvarila je uloge i u psihološkom trileru "Odbojnost" Romana Polanskog (1965), kao i u filmskoj adaptaciji drame "Rođendanska zabava" Harolda Pintera (1968).

Na televiziji je tumačila Silviju Holambi u svih osam sezona zatvorske drame smeštene u zatvor Larkhol, koja se emitovala od 1999. do 2006. godine.

Upravo ta rola ostala je jedna od najprepoznatljivijih u njenoj karijeri, a ponovila ju je i 2007. godine u pozorišnoj muzičkoj adaptaciji serije na londonskom Vest Endu.

Pojavljivala se i u brojnim drugim britanskim serijama, među kojima su "Šou Dika Emerija", "Žrtva" (Casualty), "Doktori", "Rising Damp" i "Porodica Rojl".

U kultnu sapunicu "Ulica krunisanja" (Coronation Street) vraćala se dva puta - 1998. godine kao Magenta Savana i 2013. godine u ulozi Doris Bebidž.

Značajan trag ostavila je i u pozorištu, gde se posebno izdvaja njena uloga uz Džudi Denč u predstavi "Apsolutni pakao" (Absolute Hell), izvedenoj 1995. godine u Nacionalnom teatru.

(Kurir)