Na krilima najvećeg bisera iz svoje škole, Totenhem je savladao Ispvič sa 2:0 (1:0) u utakmici 11. kola Premijer lige.

Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Pevci su od prvog minuta nametnuli svoj ritam i stil igre protivniku, preuzeli su inicijativu i bez većih problema došli do četvrte pobede na poslednjih pet ligaških mečeva.

Zvezda utakmice bio je supertalentovani Luka Vilijams Barnet koji je danas imao debi u startnoj postavi tima iz severnog Londona i to je iskoristio na najbolji mogući način.

Osmaestogodišnjak je prvo u 15. minutu odličnom kretnjom iskoristio nepažnju odbrane Ispviča i neugodan centaršut Pedra Pora sproveo u mrežu, a zatim je početkom drugog dela igre ima veliki udeo u pogotku Solankea za 2:0.

Vukao je loptu po levom boku, predriblao defanzivca i uputio neugodnu oštru loptu koju je golman gostiju odbio pravo do Solankea kojem nije bilo teško da poveća prednost Totenhema.

Pored golova bilo je još nekoliko prilika na obe strane, najbliži pogotku bio je Kudus koji je iz slobodnog udarca zatresao stativu, ali sve u svemu domaćin je došao do više nego zaslužene pobede.

Ovo je četi Roberta de Zerbija bio četvrti trijumf na poslednjih pet ligaških mečeva i njime su se popeli na deveto mesto na tabeli, dok je Ispvič nastavio sa slabim izdanjima, bez trijumfa je na pet vezanih mečeva i sve je bliži zoni ispadanja.

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