Legenda srpskog fudbala ušla u svlačionicu „orlića“ i održala govor za pamćenje!
Vi ste danas pokazali kako se bori za reprezentaciju!
Legendarni srpski trener Bora Milutinović izjavio je danas u Dohi da je kadetska selekcija Srbije (U17) pokazala kako se bori za reprezentaciju Srbije.
Kadeti Srbije su danas savladali Honduras sa 2:0 u utakmici prvog kola grupe L na SP (U17) u Kataru. Oba gola za Srbiju postigao je Tadija Samardžić, koji je proglašen za igrača utakmice.
Milutinović je bio uz Srbiju na duelu protiv Hondurasa, a odmah po završetku meča ušao je u svlačionicu da podeli radost sa "orlićima".
- Momci, mnogo mi je drago zbog vas. Vi verovatno ne znate ko sam ja, vodio sam razne selekcije na nekoliko šampionata. I da li znate šta sam im uvek govorio da je najvažnije? Da pobede? Ne. Da daju sve od sebe! Vi ste danas pokazali kako se bori za reprezentaciju - rekao je Milutinović, preneo je zvanični sajt FSS.
Srbija će drugi meč na SP odigrati 24. novembra protiv Japan, koji je danas u prvom kolu poražen od Kolumbije (1:2).
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