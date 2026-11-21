Vi ste danas pokazali kako se bori za reprezentaciju!

FOTO: FSS

Legendarni srpski trener Bora Milutinović izjavio je danas u Dohi da je kadetska selekcija Srbije (U17) pokazala kako se bori za reprezentaciju Srbije.

Kadeti Srbije su danas savladali Honduras sa 2:0 u utakmici prvog kola grupe L na SP (U17) u Kataru. Oba gola za Srbiju postigao je Tadija Samardžić, koji je proglašen za igrača utakmice.

Milutinović je bio uz Srbiju na duelu protiv Hondurasa, a odmah po završetku meča ušao je u svlačionicu da podeli radost sa "orlićima".

- Momci, mnogo mi je drago zbog vas. Vi verovatno ne znate ko sam ja, vodio sam razne selekcije na nekoliko šampionata. I da li znate šta sam im uvek govorio da je najvažnije? Da pobede? Ne. Da daju sve od sebe! Vi ste danas pokazali kako se bori za reprezentaciju - rekao je Milutinović, preneo je zvanični sajt FSS.

Srbija će drugi meč na SP odigrati 24. novembra protiv Japan, koji je danas u prvom kolu poražen od Kolumbije (1:2).