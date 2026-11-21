VLADIMIR Zelenski kritikovao je bezbednosne garancije za Ukrajinu koje predlaže američki predsednik Donald Tramp, a koje bi trebalo da budu slične petom članu Povelje NATO-a, ističući da Kijevu nisu dovoljna usmena obećanja, već konkretne pisane garancije.

Foto: Tanjug/AP/Peter Morrison (STR)

-Odgovori ne smeju da budu samo na rečima, niti samo da zvuče rečito: 'Naravno, niko vas neće ostaviti na cedilu'. To mora da bude na papiru. Za sada ne vidim takve korake na papiru, izjavio je Zelenski, prenosi televizija TSN.

On je naglasio da su Ukrajini potrebne bezbednosne garancije koje bi važile „po mogućstvu zauvek, ili barem decenijama“, kao i mehanizam koji bi nastavio da funkcioniše i nakon što Tramp napusti predsedničku funkciju.

Peti član Povelje NATO-a predviđa princip kolektivne odbrane u slučaju napada na jednu od članica Alijanse.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov prethodno je izjavio da se o bezbednosnim garancijama može razgovarati kada Ukrajina prizna legitimnost ruskog zahteva da ta zemlja ne sme da pristupi NATO-u.

S druge strane, Tramp je poručio da nije spreman da razgovara o tom pitanju pre okončanja sukoba u Ukrajini.

(sputnikportal.rs)

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