Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.

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Naime, "orlovi" su napredovali na FIBA rang listi za jednu poziciju u odnosu na prethodno izdanje, a ispred njih nalaze se samo Turska i Francuska.

Kako je ocenila FIBA u svojoj analizi, optimizam koji trenutno dolazi iz Srbije jedan je od razloga zbog kojih je nacionalni tim napravio pomak.

Naredni mečevi Srbije biće u novembarskom prozoru kada će igrati sa Litvanijom u gostima (26. novembar) i Italijom na domaćem terenu tri dana kasnije.