UDAR U HARKOVSKOJ OBLASTI: Rusko ministarstvo objavilo velike gubitke ukrajinske vojske
RUSKE snage sa pet bombi FAB-500 uništile komandno mesto Ukrajinaca u Harkovskoj oblasti, VSU je izgubio do 1.185 vojnika, snage PVO su oborile 464 ukrajinska drona.
Jedinice grupe snaga „Sever“ poboljšale su taktičku situaciju. U Harkovskoj oblasti izvedeni su udari po ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, jedne vazdušno-mobilne brigade i jednog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Muravskoje, Ploskoje, Kolodeznoje i Lebedevka.
U Sumskoj oblasti, udari su izvedeni po formacijama tri mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i jedne brigade teritorijalne odbrane u blizini mesta Knjažiči, Jastrebinoje, Krovnoje i Sumi.
*VSU je izgubio do 260 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 13 motornih vozila, jednu stanicu za elektronsko ratovanje, jedan protivbaterijski radar i jednu stanicu za elektronsko izviđanje.
Grupa snaga „Zapad“ poboljšala je situaciju duž linije fronta. Udari su izvedeni po ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, jedne jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, jedne brigade teritorijalne odbrane i jednog graničnog odreda Državne granične službe Ukrajine u blizini mesta Majaki, Lozovoje, Starodubovka i Karpovka (Donjecka Narodna Republika).
*Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 200 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 13 motornih vozila i jedno artiljerijsko oruđe.
Grupa snaga „Jug“ zauzela je povoljnije linije i položaje. Izvedeni su udari po formacijama četiri mehanizovane brigade, jedne jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine, jedne brigade marinaca i jedne brigade teritorijalne odbrane u blizini mesta Barvenkovo (Harkovska oblast), Kramatorsk, Družkovka i Nikolajevka (Donjecka Narodna Republika).
*Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 165 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 32 motorna vozila i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe snaga „Centar“ nastavile su sa izvođenjem aktivnih ofanzivnih dejstava. U blizini mesta Kuricino, Verovka, Novokrivorožje, Andrejevka, Sergejevka, Novofedorovka, Mihajlovka, Novopavlovka i Belozerskoje (Donjecka Narodna Republika) naneseni su udari po ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, jedne lovačke (jegerske) brigade, jedne vazdušno-desantne brigade, jednog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine (VSU), jedne brigade marinaca i četiri brigade Nacionalne garde.
*Gubici VSU iznosili su više od 335 vojnika, devet oklopnih borbenih vozila, sedam motornih vozila i jedno artiljerijsko oruđe.
Grupa snaga „Istok” nastavila je napredovanje u dubinu neprijateljske odbrane. Jedinice ove grupe nanele su gubitke u ljudstvu i tehnici dve vazdušno-jurišne brigade, jedne jurišne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine i jedne brigade marinaca u blizini mesta Pokrovskoje (Dnjepropetrovska oblast), kao i Jasna Poljana, Trudovoje, Novotroickoje, Želtaja Kruča, Slavnoje i Ščastljivoje (Zaporoška oblast).
*VSU su izgubile do 205 vojnika i osam motornih vozila.
Jedinice grupe snaga „Dnjepar” poboljšale su svoj položaj duž linije fronta. Izvedeni su udari po formacijama jedne mehanizovane brigade, jedne brdsko-jurišne brigade i jednog jurišnog puka VSU u blizini mesta Balabino, Červoni Žovten i Preobraženka (Zaporoška oblast).
*Neutralisano je do 20 vojnika i 13 motornih vozila. ✈️ Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Ruske Federacije naneli su štetu objektima energetske i transportne infrastrukture koji se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, proizvodnim pogonima i skladištima bespilotnih letelica i bespilotnih plovila, vojnim aerodromima, kao i privremenim položajima ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika na 148 lokacija; takođe je pogođena i lokacija na kojoj je održan sastanak visokih predstavnika Oružanih snaga Ukrajine i predstavnika odbrambene industrije, uključujući i one iz inostranstva.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 464 bespilotne letelice avionskog tipa.
Ukupno, od početka specijalne vojne operacije, ukrajinske snage su izgubile:
*674 aviona,
*284 helikoptera,
*294.492 bespilotne letelice,
*672 protivvazdušna raketna sistema,
*31.735 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila,
*1.797 borbenih vozila višecevnih raketnih sistema (VRS),
*36.966 komada poljske artiljerije i minobacača,
*77.772 jedinice specijalnih vojnih vozila.
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