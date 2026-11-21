NIJE ekipu Železničara iz Pančeva uzdrmala šokantna eliminacija iz Kupa Srbije od Tekstilca iz Odžaka. "Dizelka" je u 16. kolu Superlige kao gost savladala Mladost u Lučanim sa 4:0.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj meč bio je rešen posle 35 minuta kad je na semaforu stajalo 3:0. Strelci su bili Mirko Milikić, Marko Pantović i Srđan Plavšić.

Izabranici Radovana Ćurčića su pokušali u nastavku utakmice da ublaže poraz, ali umesto toga primili su još jedan pogodak.

Aleksa Kuljanin dobio je priliku da zaigra u 72. minutu, a samo tri kasnije uspeo je da zatrese mrežu rivala i ispostaviće se postavi konačan rezultat.

Ekipa koju trenira Radomir Koković nastavila je sa fenomenalnim igrama u prvenstvu, pošto joj je ovo bio sedmi vezani trijumf.

Železničar je i dalje treći na tabeli sa 32 boda, koliko ima i Vojvodina koja tek treba da odigra meč ove runde. Mladost je na devetom mestu sa 18.

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