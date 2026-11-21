AMERIČKE bezbednosne agencije upozorile su komercijalne avio-kompanije, prevoznike tereta vazdušnim putem i aerodrome širom zemlje na nedavne javne poruke terorista koji pozivaju na napade slične pokušaju otmice aviona, koji je u septembru izveo pilot aviona kompanije Flajdubai na letu za Tel Aviv.

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Federalni istražni biro (FBI), Ministarstvo za unutrašnju bezbednost i Administracija za bezbednost saobraćaja poslali su zajedničko saopštenje predstavnicima vazduhoplovne industrije, u kojem se navodi da su saradnici Al Kaide (zabranjene u Rusiji) i pristalice te terorističke grupe "objavili više poruka u kojima hvale pokušaj otmice aviona i podstiču slične napade protiv navodnih američkih, izraelskih i jevrejskih interesa", prenose mediji.

U izveštaju se navodi da je nekoliko poruka "hvalilo pokušaj otmice aviona kompanije Flajdubai kao model za zaobilaženje bezbednosnih mera i ohrabrilo je pristalice da oponašaju napad i da imaju za metu američke i jevrejske interese širom sveta".

U septembru je pilot Hamam el Hamami, na letu od Dubaija do Tel Aviva, sekirom napao drugog pilota u kokpitu tokom pokušaja otmice i obaranja aviona, ali su ga putnici savladali, nakon što je ranjeni pilot uspeo da otvori vrata kokpita. Mediji su tada preneli da je napadač, Hamam el Hamami, delio terorističke slike i tekstove na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Izvor iz policije je za američke medije rekao da za sada nema poznatih, konkretnih i verodostojnih pretnji, i da bezbednosni zvaničnici sa privatnim sektorom rutinski dele zabrinjavajuće informacije koje otkrije američka obaveštajna zajednica.

(sputnikportal.rs)

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