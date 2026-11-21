Lacio upisao novi trijumf i osamio se na vrhu tabele Serije A!
Lacio je savladao Leće rezultatom 3:0 na stadionu Olimpiko u utakmici 12. kola italijanske Serije A.
Domaći tim je zapretio na samom startu preko voleja Dioga Leitea, da bi u 25. minutu stigao do vođstva. Gustav Isaksen je probio po desnoj strani i uputio centaršut, a Tijani Noslin glavom poslao loptu u mrežu za 1:0. Leće je pokušalo da uzvrati preko Konana N'Drija i Vilema Gebelsa, ali je golman Hristos Mandas uspešno intervenisao.
Gosti su u nastavku imali nekoliko prilika za izjednačenje nakon prekida Tijaga Gabrijela i akrobatskog pokušaja Amara Fate, ali je Lacio kaznio promašaje u 68. minutu. Nakon asistencije Keneta Tejlora, Tijani Noslin je postigao svoj drugi gol na meču i duplirao prednost. Konačan rezultat postavio je Davide Fratezi u 90. minutu lepim lob udarcem.
Lacio je ovom pobedom potvrdio prvo mesto na tabeli. Nebesko plavi imaju 32 boda iz 12 mečeva, dok je Inter drugi sa 28 ali i utakmicom manje.
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