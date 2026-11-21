PORUKA IZ VAŠINGTONA ODJEKNULA EVROPOM: Zelenski otkrio šta je Tramp rekao saveznicima o novcu za Ukrajinu!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je evropskim liderima da izdvajaju mnogo novca za rat u Ukrajini i da bi ta sredstva mogli da preusmere na sopstvene potrebe ukoliko bude postignut mirovni sporazum sa Rusijom, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Zelenski je rekao da se Tramp u četvrtak telefonom uključio u sastanak evropskih saveznika Ukrajine, održan u Berlinu u okviru Koalicije voljnih.
-Rekao je da Evropa troši mnogo novca i da bi, nakon završetka rata, mogla da ga troši na sebe. To nije zvučalo kao pretnja, rekao je Zelenski novinarima, preneo je Rojters.
Tramp je u petak, po povratku u Vašington, izjavio da je ruski predsednik Vladimir Putin tokom njihovog razgovora jasno izrazio želju da se rat u Ukrajini okonča diplomatskim putem.
Zelenski je, međutim, izrazio skepticizam u pogledu Putinove spremnosti na kompromis.
-Nešto sam skeptičniji od Amerikanaca kada je reč o tome da li je Putin spreman na kompromise. To sam, inače, rekao i američkom timu, naveo je ukrajinski predsednik.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
UDAR U HARKOVSKOJ OBLASTI: Rusko ministarstvo objavilo velike gubitke ukrajinske vojske
21. 11. 2026. u 16:13
RUTE PRETI RUSIJI: NATO će braniti svaki pedalj poljske teritorije
21. 11. 2026. u 15:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)