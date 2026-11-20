UPAD IZ ODESE U MOLDAVIJU: Rusi nemaju milosti, teritorija opet ugrožena
NEOVLAŠĆENI upad bespilotne letelice u vazdušni prostor Moldavije zabeležen je dva puta 20. novembra, prenosi Ukrinform pozivajući se na moldavski portal Point.md.
Prema podacima Centra za vazduhoplovne operacije Nacionalne armije Moldavije, dron je u 14.48 časova ušao u vazdušni prostor zemlje iz pravca sela Jaški u Odeskoj oblasti Ukrajine, krećući se ka selu Krokmaz, u moldavskom okrugu Štefan Voda, prenosi Ukrinform.
Minut kasnije, letelica je napustila moldavski vazdušni prostor u blizini sela Tudora i nastavila kretanje u pravcu ukrajinskih naselja Majaki i Udobne.
Kako prenosi televizija TV8, bio je to već drugi sličan incident u Moldaviji u roku od 24 časa. Prema podacima moldavskog Ministarstva odbrane, prvi slučaj dogodio se tokom noći 20. novembra. U 1.19 časova, neidentifikovani dron prešao je državnu granicu iz pravca sela Sadkivci u Viničkoj oblasti Ukrajine i uputio se ka selu Arionešti, u moldavskom okrugu Dondušeni.
U 1.28 časova bespilotna letelica napustila je vazdušni prostor Moldavije u blizini sela Kotuženi, u okrugu Bričeni, krećući se ka Černovičkoj oblasti u Ukrajini.
Kako je ranije preneo Ukrinform, Jurij Ignat, načelnik Odeljenja za komunikacije Komande Vazduhoplovnih snaga Ukrajine, izjavio je da je Rusija tokom kombinovanog napada na Ukrajinu u noći između 19. i 20. novembra lansirala do 100 raketa, od kojih je jedna, kako je naveo, mogla da pređe granicu sa Poljskom.
Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš kasnije je potvrdio da su dve ruske rakete i bespilotna letelica sa mlaznim pogonom pale na teritoriju Poljske tokom noći uoči petka, 20. novembra.
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