SLUČAJ crne liste ukrajinskog „Mirotvorca“, veb-sajta se širi: pored osam poslanika Evropskog parlamenta iz Pokreta pet zvezdica, na crnoj listi su i Mateo Salvini, Đanluka Savoini i Roberto Vanači.

Foto: Riccardo Antimiani/ANSA via AP

Zamenik premijera Mateo Salvinu osuđuje „crnu listu“, dok je ministarstvo spoljnih poslova aktiviralo italijansku ambasadu u Kijevu. To je postalo političko i diplomatsko pitanje između Italije i Ukrajine. Nakon što je svih osam poslanika Evropskog parlamenta iz Pokreta pet zvezdica stavljeno na listu takozvanih „neprijatelja Ukrajine“ ispostavilo se da su Salvini i Savoini takođe godinama bili u bazi podataka, dok je Roberto Vanači na listi od jula 2026. godine.

Reakcija lidera Lige koja se nadovezala na zahtev za pojašnjenje koje je već uputio ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, Salvini je nazvao svoje prisustvo na listi „izuzetno ozbiljnim“ i zatražio objašnjenje od ukrajinskih vlasti.

„Mirotvorac“ je ukrajinski veb-sajt osnovan 2014. godine nakon izbijanja sukoba u Donbasu. Održva onlajn arhivu koja prikuplja imena, fotografije i lične podatke pojedinaca koji se smatraju neprujateljski nastrojeni prema Ukrajini. Portal, za koji se veruje da je blizak ukrajinskim bezbednosnim službama, neke od navedenih pojedinaca naziva „antiukrajinskim kriminalcima“.

Ovo nije zvanična lista kijevske vlade, i eventualne veze sa instituiconalnim telima ne dokazuje direktnu odgovornost ukrajinskih vlasti u upravljanju sajtom. Međutim, objavljivanje ličnih podataka i klasifikacija političkih ličnosti kao neprijatelja Ukrajine izazvali su zabrinutost u vezi sa bezbednošću onih koji su u to uključeni i slobodom izražavanja.