BRITANSKA podmornica klase „Trajdent”, HMS Vengeance, vratila se u Škotsku nakon, kako se navodi, rekordne patrole nuklearnog odvraćanja koja je trajala 217 dana.

Foto: YouTube/Navy Lookout

Ova misija bila je za 12 dana duža od prethodnog javno zabeleženog britanskog rekorda, a podmornica je ostala na moru jer je tehnički problem odložio dolazak plovila koje je trebalo da je zameni.

Patrola je, prema izveštajima, potrajala najmanje nedelju dana duže od planiranog, nakon što je podmornica određena za smenu naišla na tehnički kvar i vratila se u bazu Faslejn radi popravke. Tokom tog odlaganja, HMS Vengeance je ostala na moru. Prema navodima medijske kuće STV, u trenutku njenog povratka druga podmornica je već obavljala misiju, čime je obezbeđen kontinuitet britanskog nuklearnog odvraćanja na moru tokom primopredaje, piše armyrecognition.com.

1/16 Brytyjski okręt podwodny HMS Vengeance (typu Vanguard, uzbrojony w rakiety balistyczne Trident II D5) powrócił w niedzielę 15 listopada 2026 roku do macierzystej bazy HMNB Clyde w Faslane w Szkocji. Rejs trwał nieprzerwanie 217 dni (od 12 kwietnia 2026 r.), co stanowi https://t.co/s5W954Zpkm — Wojtek Kostrzewa (@wojtekfalco) November 19, 2026



Ministarstvo odbrane je 15. novembra 2026. godine, putem agencije „PA Wire”, objavilo fotografije koje potvrđuju da se HMS Vengeance vratila u pomorsku bazu „Klajd” (HM Naval Base Clyde) nakon završetka misije u okviru programa „Kontinuirano odvraćanje na moru” (Continuous At Sea Deterrent). Portal „UK Defence Journal” izračunao je da je proteklo približno 217 dana između njenog isplovljavanja 12. aprila i povratka. To premašuje ranije zabeleženu patrolu podmornice HMS Vanguard, koja je trajala 205 dana, mada Ministarstvo odbrane zvanično ne saopštava trajanje misija. Stoga se ovaj slučaj može opisati kao najduža javno zabeležena patrola nuklearnog odvraćanja Kraljevske mornarice, ali ne i kao zvanično potvrđen svetski rekord.

Further pics of HMS Vengeance arrival on the Firth of Clyde this morning. https://t.co/qBf1MyLlSF — Michael Deveney (@MichaelGDeveney) November 15, 2026



Sistemi podmornice HMS Vengeance omogućavaju dugotrajne patrole pod vodom

HMS Vengeance (oznaka S31) je najmlađa i poslednja od četiri podmornice klase „Vangard” (Vanguard). Prema navodima Kraljevske mornarice, njena misija je nošenje balističkih raketa tipa „Trajdent” (Trident), opremljenih nuklearnim bojevim glavama. Zahvaljujući sistemima za proizvodnju kiseonika i sveže vode, podmornica može da ostane potopljena bez potrebe za izranjanjem radi dopune zaliha, što pomaže u održavanju tajnosti – ključnog faktora za njenu ulogu u sistemu odvraćanja.

Podmornice klase „Vangard” dugačke su oko 150 metara, a njihov deplasman u potopljenom stanju iznosi 15.900 tona. Njihovi nuklearni reaktori tipa „Rols-Rojs PWR2” (Rolls-Royce PWR2) proizvode paru koja pokreće plovilo i generiše električnu energiju. Za razliku od podmornica sa konvencionalnim pogonom, koje moraju povremeno da izranjaju kako bi uzele vazduh neophodan za rad dizel motora, podmornice na nuklearni pogon mogu da se kreću i ostanu potopljene tokom čitave, produžene patrole. Međutim, autonomija pogonskog sistema ne uklanja ograničenja koja proizilaze iz zaliha, održavanja opreme i odvojenosti posade od porodice. Bi-Bi-Si (BBC) je izvestio da je na podmornici „Vendžens” (Vengeance) tokom misije boravilo oko 140 članova posade, pri čemu su poruke od porodice bile strogo ograničene, a mogućnost slanja odgovora nije postojala. Patrola u trajanju od 217 dana zahteva od posade da neprekidno upravlja podmornicom i održava je duže od sedam meseci, istovremeno očuvajući njenu sposobnost za izvršavanje misije nuklearnog odvraćanja.

Podmornica nosi balističke rakete „Trajdent II D5” (Trident II D5), koje se lansiraju ispod površine mora. Ministarstvo odbrane navodi da Velika Britanija svoje rakete obezbeđuje iz zajedničkog fonda sa Sjedinjenim Državama, ali ih oprema sopstvenim, britanskim nuklearnim bojevim glavama tipa „Mk4A”. Britanski sistem ostaje operativno nezavisan, a samo premijer može da odobri upotrebu nuklearnog naoružanja. Prikrivanje položaja podmornice osigurava sposobnost za uzvratni udar, čak i u slučaju da protivnik napadne ciljeve na kopnu.

Četiri podmornice moraju da obezbede kontinuitet misije kroz sistem zamene.

Dužina patrole je od posebnog značaja za dostupnost četiri podmornice klase „Vangard” (Vanguard). Podmornica „Viktorijus” (HMS Victorious) nalazila se na održavanju u Devonportu, dok su se druge podmornice pripremale za patrole i obavljale probne plovidbe. Podmornica koja prolazi kroz testiranja nije automatski spremna za preuzimanje misije odvraćanja, zbog čega je uspešna priprema zamenske podmornice ključna za okončanje patrole koja je u toku.

Sama podmornica „Vendžens” prošla je kroz opsežne radove kako bi se omogućio njen dalji rad. Kraljevska ratna mornarica navodi da je 2012. godine započet remont u trajanju od 40 meseci, tokom kojeg je izvršena zamena nuklearnog goriva u reaktoru, kao i modernizacija elektronike i mašinskih sistema. Ovakvi radovi osposobljavaju podmornicu za buduće misije, ali je istovremeno na duži period isključuju iz rotacije za patroliranje.

Prvi pomorski lord, general ser Gvin Dženkins, priznao je da je neophodno poboljšati održavanje i spremnost podmornica. Kašnjenje u dolasku zamene za „Vendžens” jasno pokazuje neposredne posledice problema sa dostupnošću: podmornica koja trenutno obavlja misiju odvraćanja mora da ostane na moru duže nego što je planirano, što produžava kako eksploataciju tehničkih sistema, tako i period odvojenosti posade od porodice.

Ministarstvo odbrane planira da, počev od ranih 2030-ih godina, četiri podmornice klase „Vangard” zameni sa četiri podmornice klase „Drednot” (Dreadnought). Ove nove podmornice zadržaće raketni sistem „Trajdent II D5”. Sve dok ne preuzmu patrolne dužnosti, postojeća flota mora da nastavi sa snabdevanjem podmornice na moru, pripremom posada za njenu smenu, kao i održavanjem plovila, a sve to bez prekidanja misije koja se, u okviru operacije „Relentless” (Operacija „Nepopustljivost”), sprovodi još od 1969. godine.

armyrecognition.com

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