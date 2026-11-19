TAJANSTVENI POZIV IZ MOSKVE: Kremlj ne otkriva koji evropski zvaničnici dolaze na razgovore
KREMLj zasad ne planira da otkrije koje predstavnike evropskih zemalja je diplomatskim kanalima pozvao u Moskvu radi razgovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
-Zasad nećemo ništa govoriti, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje u koje evropske prestonice su upućeni pozivi.
Portparol Kremlja nije želeo da komentariše ni da li je sa evropske strane stigao bilo kakav odgovor na poziv Moskve.
Makron izbegao odgovor na pitanje da li bi otišao u Moskvu
Francuski predsednik Emanuel Makron izbegao je odgovor na pitanje da li bi bio spreman da otputuje u Moskvu radi razgovora o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini.
To pitanje francuskom lideru postavili su mediji tokom konferencije za novinare, održane nakon samita „koalicije voljnih” u Berlinu. Novinar je pitao da li Makron deli „optimizam u pogledu Ukrajine” koji je izrazio američki predsednik Donald Tramp, kao i da li je spreman da poseti Moskvu.
-Nikada nismo prekidali kontakte sa Moskvom. Određeni kanali komunikacije sa ruskim vlastima uvek su bili održavani na različitim nivoima, odgovorio je Makron, usmeravajući razgovor ka temama o kojima bi, po njegovom mišljenju, Evropa trebalo da razgovara sa Ruskom Federacijom.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da je Moskva diplomatskim kanalima pozvala evropske predstavnike da doputuju u Rusiju kako bi izneli svoje stavove o rešavanju ukrajinskog sukoba.
Putin je naglasio da Rusija želi da razjasni poziciju Evrope pre nego što odluči u kom formatu će nastaviti dijalog o Ukrajini.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
OGLASIO SE TRAMP NAKON NAPADA NA KRIMSKI MOST: „Razumem zašto se Putin tako oseća“
19. 11. 2026. u 17:45
ŽESTOKI UDARI NA VOJNE AERODROME U UKRAJINI: Ruske snage beleže novo napredovanje
19. 11. 2026. u 16:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)