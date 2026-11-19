KREMLj zasad ne planira da otkrije koje predstavnike evropskih zemalja je diplomatskim kanalima pozvao u Moskvu radi razgovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

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-Zasad nećemo ništa govoriti, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje u koje evropske prestonice su upućeni pozivi.

Portparol Kremlja nije želeo da komentariše ni da li je sa evropske strane stigao bilo kakav odgovor na poziv Moskve.

Makron izbegao odgovor na pitanje da li bi otišao u Moskvu

Francuski predsednik Emanuel Makron izbegao je odgovor na pitanje da li bi bio spreman da otputuje u Moskvu radi razgovora o mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini.

To pitanje francuskom lideru postavili su mediji tokom konferencije za novinare, održane nakon samita „koalicije voljnih” u Berlinu. Novinar je pitao da li Makron deli „optimizam u pogledu Ukrajine” koji je izrazio američki predsednik Donald Tramp, kao i da li je spreman da poseti Moskvu.

-Nikada nismo prekidali kontakte sa Moskvom. Određeni kanali komunikacije sa ruskim vlastima uvek su bili održavani na različitim nivoima, odgovorio je Makron, usmeravajući razgovor ka temama o kojima bi, po njegovom mišljenju, Evropa trebalo da razgovara sa Ruskom Federacijom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da je Moskva diplomatskim kanalima pozvala evropske predstavnike da doputuju u Rusiju kako bi izneli svoje stavove o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Putin je naglasio da Rusija želi da razjasni poziciju Evrope pre nego što odluči u kom formatu će nastaviti dijalog o Ukrajini.

(sputnikportal.rs)

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