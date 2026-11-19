OZBILJNO UPOZORENJE IZ VAŠINGTONA: Tramp tvrdi da Iran razmatra razvoj biološkog ili hemijskog oružja
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je danas da postoje indicije da Iran razmatra razvoj biološkog ili hemijskog oružja.
-Razmatraju gasove, razmatraju biološko oružje, jer smo ih sprečili da se bave nuklearnim naoružanjem, rekao je Tramp, preneo je CBS Njuz.
Upitan o izveštaju CNN objavljenom ove nedelje o navodnoj iranskoj zaveri i planu da u Vašingtonu aktivira takozvanu prljavu bombu ili hemijsko oružje, američki predsednik je rekao da ljudi ne treba da brinu zbog nuklearne pretnje.
-Dolazi nam Nova godina i videćemo šta će se desiti posle 1. januara. Ako se to desi, zbrisaćemo ih, kazao je Tramp.
On je dodao da SAD i dalje razgovaraju sa Iranom i da Teheran želi da postigne dogovor o okončanju rata.
Memorandum o razumevanju koji je njegova administracija potpisala sa Iranom u junu, a koji je doveo do prekida vatre kraćeg od tri nedelje, nazvao je "gubljenjem vremena".
Upitan da li je neuspeh tog sporazuma razlog zbog kojeg je potpredsednik Džej Di Vens povučen iz pregovora sa Iranom, predsednik SAD je izjavio da je Vens radio veoma dobar posao.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
PONOVO BUKTI ZALIV: Amerikanci napali iranski položaj za lansiranje raketa na ostrvu Kešm
17. 11. 2026. u 21:26
IRGC SAOPŠTIO: Dva tankera za naftu eksplodirala nakon što su naišli na pomorsku minu
13. 11. 2026. u 22:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)